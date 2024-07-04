مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل قتلت 16 ألف طفل وأصابت 34 ألفا و3600 تحت الأنقاض

أكد السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أنه بلغ عدد اللاجئين والنازحين والمهجرين من الشعب الفلسطيني حتى يومنا هذا ما يقرب من 9 ملايين، وبلغ عدد المساجد التي دمرتها إسرائيل في قطاع غزة، كليًا أو جزئيًا، خلال الأشهر التسعة الماضية 608 مساجد و3 كنائس، وقتلت إسرائيل وجرحت أكثر من 136 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح ومدفونٍ تحت الركام، 70% منهم أطفال ونساء.

3600 طفل تحت الأنقاض

وأضاف العكلوك خلال كلمته اليوم الخميس في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، برئاسة الجمهورية اليمنية، أنه إسرائيل قتلت نحو 16 ألف طفل، وأصابت 34 ألف طفل، ومازال 3600 طفل تحت الأنقاض، وفقد 1500 طفل أطرافهم وعيونهم، ويتّمت إسرائيل 17 ألف طفل، كل هؤلاء الأطفال ليسوا أضرارًا جانبية، بل استهدفتهم إسرائيل بإصرار وترصد في مذبحة أطفال قالت فيها الأونروا أن عددا من قتل من أطفال فلسطين على مدار الأشهر التسعة الماضية، يفوق عدد من قُتل من الأطفال في كل صراعات العالم على مدار السنوات الأربع الماضية.

إسرائيل جوعت 34 طفلًا

وأوضح أن إسرائيل جوعت 34 طفلًا حتى الموت، ومن تبقى من أطفال غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وكثير منهم معرضون للموت جوعًا أو عطشًا أو مرضًا، بسبب جريمة التجويع والحصار التي تستخدمها إسرائيل كأداة من أدوات جريمة الإبادة الجماعية. وكل أطفال غزة خارج عملية التعليم، وكل مواليد غزة لم يتلقوا التطعيمات الواجبة.

إسرائيل قتلت 10600 امرأة

وكشف أن إسرائيل قتلت 10600 امرأة، وتركت 60 ألف إمرأة حامل عرضة للموت قبل أو أثناء أو بعد الولادة، ودمرت كل طرق الإنجاب الصحية والآمنة، وبذلك منعت إسرائيل عمليات الإنجاب الآمنة، كأداة من أدوات الجريمة، مؤكدا أن 136 ألف مدني فلسطيني لا يمكن أن يكونوا أضرارًا جانبية قائلاُ هذه ليست حربًا، هذه جريمة إبادة جماعية.