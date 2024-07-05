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دار الإفتاء: الأحد غرة شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1446

هلال شهر المحرم
هلال شهر المحرم

أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها استطلعَت هلال شهر المحرم لعام 1446 هجريا، بعد غروب شمس اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1445 هجريا، 5 يوليو لعام 2024 ميلادية، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية.

موعد بداية العام الهجري الجديد 

وأشارت الدار  إلى أنها قد تحقق لها عدم ثبوت رؤية الهلال الجديد، وعليه يكون غدا السبت هو المتمم لشهر ذي الحجة، ويكون بعد غد الأحد الموافق 7 يوليو الجاري هو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1446 هجريا.
 

هلال شهر محرم
 

ومن جانبه أعلن الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، في وقت سابق  ظروف رؤية هلال شهر محرم، حيث يولد هلال شهر محرم 1446 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 59 بتوقيت القاهرة المحلي  الموافق 6 يوليو  (اليوم التالى للرؤية).

موعد رأس السنة الهجرية الجديدة


قال رابح: ويلاحظ أن الهلال لن يكون ولد بعد غروب شمس يوم الرؤية  - يوم الجمعة 29 ذو الحجة-، في القاهرة والعواصم والمدن العربية والإسلامية، كما يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال الجديد فوق الافق  يوم الرؤية فى بعض العربية والإسلامية رغم حدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم،حيث يغرب الهلال بعد غروب شمس يوم الرؤية ولكن لايعتد بفترة المكث لحدوث الاقتران.

واختتم: بذلك تكون غرة شهر محرم 1446هجريا فلكيًا يوم الاحد  7 يوليو 2024 ويكون السبت 6 يوليو هو المتمم لشهر ذو الحجة.

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