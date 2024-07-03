الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

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