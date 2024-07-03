الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اجازة رسمية مدفوعة الاجر اجازة رسمية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

أكبرهم العدل 71 عاما وأصغرهم الإسكان 42 عاما، متوسط أعمار وزراء حكومة مدبولي (إنفوجراف)

30 وزيرا.. التشكيل النهائي لحكومة مدبولي الجديدة (إنفوجراف)

أكبرهم العدل 71 عاما وأصغرهم الإسكان 42 عاما، 56 سنة متوسط أعمار وزراء حكومة مدبولي

عودة نواب رئيس الحكومة والوزراء، آخر أخبار التشكيل الوزاري قبل أداء اليمين الدستورية

قبل أداء اليمين الدستورية، التشكيل الكامل لحكومة مصطفى مدبولي الجديدة

التشكيل الوزاري المحتمل في الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

هشام طلعت مصطفى: 21 مليار دولار تكلفة مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مساهمين لتأسيس 4 نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر

الأكثر قراءة

6 أقراص بـ 126 جنيها، هيئة الدواء توافق على زيادة سعر مضاد حيوي شهير

في أول تصريح صحفي له، محافظ بورسعيد الجديد يوجه رسالة إلى اللواء عادل الغضبان

بشرى من الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

أول تحرك من وزير الكهرباء الجديد لحل مشكلة انقطاع التيار

وزير الزراعة الجديد يزف بشرى سارة للفلاحين

أحمد حلمي: لو جالي عفريت الأحلام هاطلب منه 5 طلبات

الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

وزير الرياضة يفجر مفاجأة بشأن سيناريو حل أزمة المنتخب الأولمبي (فيديو)

منوعات

المزيد

ناسا تكشف حقيقة مشاهدة جسم فضائي مجهول مغطى بالفرو

15 مليون دولار تعويضًا لعائلة حامل توفيت في سجن أمريكي

هربوا من حر الصيف في بحيرة نفط، قصة مصرع 3 أشقاء في العراق

اكتشاف فيروسات عملاقة تحد من ذوبان الجليد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

بعد توليه المنصب.. رسائل وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

ما حكم صرف مال للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الشيطان في المنام وعلاقته بارتكاب أفعال غير مشروعة

المزيد
الجريدة الرسمية