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المؤهلات العلمية والوظائف التي شغلها أحمد كجوك وزير المالية الجديد (إنفوجراف)

أحمد كجوك وزير المالية،
أحمد كجوك وزير المالية، فيتو

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على المؤهلات العلمية والوظائف التي شغلها أحمد كجوك وزير المالية بعد توليه الوزارة في التشكيل الوزاري الجديد.

  المؤهلات العلمية والوظائف التي شغلها أحمد كجوك وزير المالية

 وحصل أحمد كجوك، على ماجستير من كلية جون كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد الأمريكية عام 2010، وعام 2002 حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية، وحصل على بكالوريوس آداب في علوم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998.

منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية

شغل "كجوك" منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية، منذ عام 2016، كما شغل منصب خبير اقتصادي لدى البنك الدولي بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى 2016، ومن الفترة مايو 2011 حتى 2013، عمل نائب مساعد وزير المالية لشئون شراكة «دوفيل»، وهي شراكة وضعتها مجموعة الثماني بالدول المتقدمة في فرنسا 2011 من أجل مساعدة دول العالم العربي).

مدير وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية

فى الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013، عمل «كجوك» مدير وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، وقبلها في الفترة من أغسطس 2010 حتى فبراير 2011، عمل نائبا لنائب رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي.

المدير التنفيذي لوحدة السياسة المالية الكلية بوزارة المالية

شغل  «كجوك» في الفترة من 2004 حتى 2008، منصب المدير التنفيذي لوحدة السياسة المالية الكلية بوزارة المالية، قبلها عمل مستشار اقتصادي لدى الوحدة من الفترة 2004 حتى 2007.

مساعد محاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وباحث اقتصادي في وزارة الاقتصاد

من عام 2007 حتى 2008، عمل مساعد محاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن 2002 حتى 2004، عمل اقتصادي في وزارة الاقتصاد والتجارة، وفى الفترة من 1999 حتى 2001، عمل باحث اقتصادي في وزارة الاقتصاد.
وتم انتخابه في 2015 ليشغل منصب رئيس إدارة للدعم الفني في مكتب البنك الدولي في القاهرة، كما شغل منصب مدير مجموعة من الاقتصاديين والباحثين داخل وحدة السياسات لمالية الكلية بوزارة المالية.
 

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