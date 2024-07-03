"معلومات الوزراء" يكشف أبرز الوظائف والمؤهلات العلمية لوزير الطيران المدني (إنفوجراف)

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء عن أبرز الوظائف والمؤهلات العلمية الطيار سامح الحنفي بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

الوظائف والمؤهلات العلمية لوزير الطيران المدني

- مندوب مصر بالمنطقة العالمية للطيران “اللإيكاو”.

- رئيس سلطة الطيران المدني السابق.

- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

حصل وزير الطيران على الجديد على بكالوريوس في علوم الطيران.