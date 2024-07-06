طريقة عمل بوب كورن الدجاج، بوب كورن الدجاج من الأكلات السريعة اللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم فى المطاعم.

وطريقة عمل بوب كورن الدجاج، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها بدلا من شرائها جاهزة، لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل بوب كورن الدجاج بصوص العسل ورقائق الفلفل.

مكونات عمل بوب كورن الدجاج:

صدر دجاج مقطع مكعبات

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة بودر ثوم وبودر بصل

نصف ملعقة صغيرة كسبرة جافة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ربع كوب خل تفاح

للدقيق والقلي

زيت للقلي

2 كوب دقيق

نصف ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

بودر ثوم وبصل

ملعقة كبيرة بودر مرقة الدجاج

فلفل اسود مجروش

ماء به قطع ثلج

لصوص العسل ورقائق الفلفل

نصف كوب عسل أبيض

ملعقة صغيرة ملح بحري

100 جرام زبد

ملعقة كبيرة رقائق فلفل حار

طريقة عمل بوب كورن الدجاج بصوص العسل ورقائق الفلفل:

تقلب جميع مقادير تتبيل الدجاج معًا وتقلب مع الدجاج

في وعاء آخر نقوم بتقليب جميع مقادير الدقيق معًا

يرفع الزيت علي النار ليسخن

نقوم بوضع الدجاج في خليط الدقيق

ويقلب من أسفل لأعلي دون الضغط عليه

يرفع وينفض الدقيق منه ويوضع في الماء المجمد

ثم الدقيق مرة أخري مع عدم الضغط عليه وتقليبه من اسفل لأعلى

نقوم بالتخلص من الدقيق الزائد

ثم تقلي في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون

في تلك الأثناء نقوم بعمل الصوص

ترفع الزبد علي النار لتذوب، ويضاف لها العسل والملح وتقلب حتى يغلي مرة واحدة فقط

يرفع عن النار ويضاف له رقائق الفلفل الحار

ثم تقلب قطع الدجاج بالصوص

وتقدم.

بوب كورن الدجاج، فيتو

ولعمل الفراخ البروستد

مكونات عمل الفراخ البروستد:

لنقع الدجاج

دجاجة وزن كيلو ونصف مقطعة 8 قطع أو يمكن إستبدالها بدبابيس الدجاج

كوب لبن رائب

ملعقة صغيرة كسبرة جافة

ملعقة صغيرة حبهان ناعم

ملعقة كبيرة زنجبيل بودر

2 ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة سكر

بهارات تتبيل الدجاج

دقيق

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

ملعقة كبيرة بودر مرقة دجاج

ملح

زيت غزير للقلي

طريقة عمل الفراخ البروستد:

نحضر الدجاج ونقوم بعمل شقوق صغيرة به بواسطة السكينة.

يقلب الحبهان الناعم مع الكزبرة والزنجبيل والبصل البودر والسكر.

يضاف اللبن الرائب للخليط ويقلب.

ثم تنقع قطع الدجاج في الخلطة يوم كامل.

في اليوم التالي، تقلب جميع بهارات تتبيل الدجاج مع الدقيق.

نحضر كيس فريزر ونضع به الدقيق.

ثم نحضر قطع الدجاج ونضع 2 قطعة في كل مرة في الكيس.

يغلق ويرج جيدًا دون استخدام اليدين

ثم تخرج قطع الدجاج وتترك جانبًا.

ثم تخرج قطع الدجاج وتترك جانبًا. يوضع الدجاج في الثلاجة دون أن يغطى لمدة نصف ساعة.

ثم يقلي في الزيت علي نار متوسطة تميل للهادئة حتي تمام النضج.

ثم يخرج بعد أن يُصفي من الزيت ويقدم ساخنا.