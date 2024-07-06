السبت 06 يوليو 2024
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أرقام مميزة للنادي الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي.. الأحمر الأكثر تسجيلا للأهداف وثاني أقوى خط دفاع.. ورقم مميز لوسام أبو علي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسة فريق طلائع الجيش، يوم الإثنين المقبل، الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز. 

وكان الأهلي حقق الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونستعرض لكم خلال السطور القادمة أرقام ونتائج النادي الأهلي في الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي حتى الآن.

أرقام الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي  

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة، حيث خاض 22 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

الأكثر تسجيلا للأهداف وثاني أقوى خط دفاع  

ويعد لاعبو النادي الأهلي الأكثر تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي حتي الأن حيث أستطاعوا تسجيل 52 هدفا.

أما على مستوى الدفاع يصنف المارد الأهلي كثاني أقوي خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 20 هدفا. 

نتائج الأهلي في الدوري الممتاز حتي الأن خلال الموسم الحالي  

 الأهلي - المصري 4-0 
 سيراميكا كليوباترا - الأهلي 1-2 
 الأهلي - الإسماعيلي 3-1 
 الجونة - الأهلي  1-1 
الأهلي - بلدية المحلة 5-1 
الأهلي  - المقاولون العرب 2-1 ا
الأهلي - سموحة 0-0 
 زد - الأهلي 0-1 
الأهلي - الاتحاد السكندري 4-1 
 الزمالك - الأهلي  2-1 
فاركو - الأهلي  1-2
الأهلي - الداخلية 2-1 
طلائع الجيش - الأهلي 0-4 
البنك الأهلي - الأهلي 4- 3
الأهلي - إنبي 2-2 
الإسماعيلي - الأهلي 1-2 
 الأهلي - الجونة 3-0 
 بلدية المحلة - الأهلي 1-2 
 الأهلي-الاتحاد السكندري1-0 
 الأهلي - الزمالك 2-0 بعد إنسحاب الزمالك 
 الأهلي - فاركو 2-1
 الأهلي - الداخلية  4-1 

هدافو الأهلي في الدوري الممتاز حتى الآن 

1- وسام أبو علي 7 أهداف 

2-إمام عاشور 6 أهداف 

3- بيرسي تاو 5 أهداف

4- محمود كهربا 5 أهداف

5-رضا سليم 4 أهداف 
 

أكثر لاعبي الأهلي صناعة للأهداف في الدوري الممتاز حتى الآن 

1- طاهر محمد طاهر 5  أهداف

2- عمر كمال 4 أهداف 

3-إمام عاشور 4 أهداف

4- حسين الشحات 4 أهداف

5- وسام أبو علي 3 أهداف

أكثر لاعبي الأهلي للحصول على بطاقات صفراء في الدوري الممتاز حتى الآن 

1- محمد عبد المنعم 3 بطاقات 

2- رامي ربيعة 3 بطاقات  

3- أكرم توفيق 3 بطاقات 

4- طاهر محمد طاهر 3 بطاقات 

5- كريم نيدفيد 3 بطاقات 

 

رباعيات الأهلي في الدوري خلال الموسم الحالي 

 1- الأهلي  4-1 الاتحاد السكندري 

2- الأهلي  4-0 المصري البورسعيدي 

 3- الأهلي 4-0  طلائع الجيش

4- الأهلي 4-1 الداخلية

 مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة في الدوري

الجولة الـ30 الأهلي ضد طلائع الجيش، 8 يوليو الساعة 7 مساء. 

الجولة الـ 14 الأهلي ضد بيراميدز، 12 يوليو الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.  

الجولة الـ 17 الأهلي ضد فيوتشر، 16 يوليو، على ملعب استاد القاهرة، الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ 31 الأهلي ضد بيراميدز، 22 يوليو 2024، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.

الجولة 18، الأهلي ضد المصري، 26 يوليو، على استاد الجيش ببرج العرب، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة. 

الجولة 19، الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا،  الإثنين 29 يوليو، علي استاد القاهرة، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ 32  الأهلي ضد البنك الأهلي،  1 أغسطس، في تمام الساعة 7 مساءُ بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة.

الجولة الـ 23، الأهلي ضد المقاولون العرب، 4 أغسطس، علي ملعب استاد القاهرة، الساعة 7 مساءً.

الجولة 24، الأهلي ضد سموحة،  8 أغسطس، على ملعب الجيش ببرج العرب، الساعة 7 مساءً

الجولة الـ 25، الأهلي ضد زد،  11 أغسطس، على ملعب استاد القاهرة، الساعة 7 مساءً.

الجولة الـ 33 الأهلي ضد إنبي،  14 أغسطس، على ملعب استاد المقاولون العرب في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ 34 الأهلي ضد فيوتشر، لم يتحدد بعد موعد المباراة.  

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