الجمعة 05 يوليو 2024
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رياضة

صدمة لجماهير الأهلي في صفقة عطية الله

يحيى عطية الله، فيتو
يحيى عطية الله، فيتو

رحبت جماهير النادي الأهلي عبر السوشيال ميديا باقتراب توقيع يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان موقع Le360 sport المغربى قد كشف أن الدولى يحيى عطية الله لاعب سوتشى الروسى اقترب من الانتقال إلى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صدمة إدارة وجماهير الأهلي 

وأكد مصدر أن صفقة يحيى عطية الله في طريقها للإلغاء؛ بسبب مغالاة فريق سوتشي الروسي في بيع اللاعب، فضلا عن وجود شرط جزائي في عقد عطية الله على إدارة الاهلي دفعه حتى يتم إتمام الصفقة.

كما تابع المصدر أن الأهلي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة وهو ما رفضه النادي الروسي.

بديل معلول في الجبهة اليسرى الدفاعية

ويعتبر عطية الله من أكثر اللاعبين الذين يرغب مارسيل كولر في إتمام التعاقد معه نظرا لاحتياجه لبديل  للتونسي على معلول في الجبهة اليسرى الدفاعية.

الغريب أن مصادر بالنادي الأهلي أكدت أنه لا يوجد أي تواصل بين إدارة الفريق ويحيى عطية الله، رغم  التقارير التي أشارت إلى انتهاء المفاوضات معه واقترابه من القلعة الحمراء.

ويسعى الأهلى لضم اللاعب لتعويض التونسى على معلول الظهير الأيسر المصاب فى وتر أكيليس.

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