الوداد المغربي يستهدف ضم ثنائي الأهلي وبيراميدز

كشفت تقارير صحفية مغربية عن رغبة الوداد المغربي في التعاقد مع ثنائي الأهلي وبيراميدز في الصيف الحالي.

وقالت صحيفة البطولة المغربى أن الوداد دخل في مفاوضات مع الأهلي وبيراميدز للتعاقد مع الثنائي رضا سليم لاعب الأهلي ووليد الكرتي لاعب بيراميدز.

وأضافت أن اللاعبان يرحبان بالعودة من جديد للدوري المغربي ولكن يبقى التفاوض مع ناديهما.

ويستعيد الأهلي جهود الثنائى أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر أمام طلائع الجيش الإثنين القادم، بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب الثنائي عن مباراة الداخلية أمس بسبب تراكم الإنذارات بعد الحصول على البطاقة الصفراء أمام طلائع الجيش.

اكرم توفيق

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق طلائع الجيش، يوم الإثنين المقبل، الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي

منح الأهلي اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة قبل مواجهة طلائع الجيش فى إطار منافسات الدوري المصري الممتاز حيث يستأنف الأهلي تدريباته بعد غد الأحد.

طاهر محمد طاهر

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والداخلية

سجل رباعية الأهلي وسام أبو علي هدفين في الدقيقتين 35 و41 من ضربة جزاء، وسجل إمام عاشور هدفين في الدقيقتين 59 و90+2، بينما سجل محمود أوكا هدف الداخلية في الدقيقة 90.