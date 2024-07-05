"فيشة غسالة" وراء حريق شقة بالعمرانية، والمعمل الجنائي يعاين
انتقل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة لفحص ومعاينة آثار حريق نشب اليوم الجمعة، في شقة سكنية قضى على محتوياتها دون حدوث خسائر بشرية.
بينما أثبتت المعاينة المبدئية لرجال مباحث قسم شرطة العمرانية الذين انتقلوا للحادث أن ماسا كهربائيا اندلع من فيشة غسالة نتج عنه الحريق الذي تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.
السيطرة على حريق شقة سكنية في العمرانية
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.
ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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