أول رئيس عربي يوجه رسالة إلى ستارمر بعد توليه رئاسة حكومة بريطانيا

هنأ رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، اليوم الجمعة، كير ستارمر على توليه رئاسة الحكومة في بريطانيا، معربا عن تطلعه للعمل معه لتعزيز العلاقات التاريخية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

كير ستارمر رئيسا للوزراء في بريطانيا

وأعلن القصر الملكي في بريطانيا، اليوم الجمعة، تعيين كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني - رسميًا رئيسا للوزراء.

وحقق حزب العمال المعارض في بريطانيا الفوز بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا.

سوناك يعلن الاستقالة من رئاسة حكومة بريطانيا

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، استقالته من الحكومة، وذلك بعد خسارة حزبه في الانتخابات، لافتا إلى أنه سيقدم استقالته للملك تشارلز الثالث.

وقدم رئيس الوزراء البريطاني، اعتذاره عن خذلان المحافظين، موضحًا في كلمة له أن حزب المحافظين سيحاول إعادة بناء ذاته بعد هذه النتيجة.

وأوضح سوناك أنه يتحمل مسؤولية الفشل في هذه الانتخابات، مضيفًا: احترم زعيم العمال ستارمر وهو رجل نزيه.