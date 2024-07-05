يهودية ولديها عائلة في إسرائيل، حكاية فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى

لا حديث يعلو فوق الحديث عن الهزيمة الساحقة التي تعرض لها حزب المحافظين البريطاني الجمعة وتحقيق حزب العمال المعارض في بريطانيا الفوز بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا.

وبعد فوز حزب العمال بالانتخابات العامة في بريطانيا، أعلن القصر الملكي في بريطانيا مساء اليوم الجمعة تعيين كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني - رسميًا رئيسا للوزراء، وبالتالي ستصبح زوجته فيكتوريا ستارمر السيدة الأولى في البلاد.

سيدة بريطانيا الأولى، فيتو

من هي السيدة الأولى في بريطانيا ؟

وفيكتوريا ستارمر بحسب تقرير نشرته “ سكاي نيوز” عن السيدة الأولى المرتقبة في بريطانيا امرأة يهودية، تلعب دورا مهما في تشكيل قيم وممارسات عائلتها، وفق ما ذكرت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن "فيكتوريا ملتزمة بالعقائد والتقاليد الثقافية اليهودية وتشارك في مكافحة معاداة السامية".

ولدت فيكتوريا ستارمر، واسمها الأصلي فيكتوريا ألكسندر، عام 1963 في شمال لندن.

وكان والدها يهودي بولندي، ووالدتها طبيبة تحولت إلى اليهودية عند الزواج.

عائلتها تعيش في إسرائيل

ولدى سيدة بريطانيا الأولى عائلة تعيش في إسرائيل، وأعرب كير عن قلقه العميق على سلامتهم أثناء هجوم طوفان الأقصى بـ7 أكتوبر.

وخلال نشأة فيكتوريا، كانت منغمسة في التقاليد والممارسات الثقافية اليهودية، التي لعبت دورا مهما في تشكيل قيمها ونظرتها للحياة.

فيكتوريا ستارمر، فيتو



وأضافت "جيروسالم بوست"، أنه "في منزل ستارمر تتم مراعاة التقاليد اليهودية، ورغم كون كير ملحدا فإن الأسرة تحتفل بانتظام بالسبت، وهو يوم الراحة الأسبوعي، مع التجمعات العائلية والطقوس التقليدية".

وذكرت صحيفة "جويش كورونيكل"، أن "الأسرة تربي أطفالها على الوعي بهويتهم اليهودية، ويشاركون في مختلف العادات والاحتفالات الدينية".

المشاركة في الأنشطة بالمجتمع اليهودي

وأكد كير للصحيفة "أهمية هذه التقاليد في المنزل، مما يضمن أن يفهم أطفالهما ويقدرون تراثهم الثقافي والديني".

وتنتمي الأسرة إلى الكنيس اليهودي الليبرالي في سانت جونز وود بلندن، مما يعكس مشاركتهم الأنشطة في المجتمع اليهودي.

وقال كير للصحيفة: "زوجتي على وجه الخصوص تريد أن يعرف أطفالنا ديانة عائلتها".

والكنيس اليهودي الليبرالي جزء من الحركة اليهودية الليبرالية، وهو فرع تقدمي من اليهودية يشبه اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة.

سوناك يعلن الاستقالة من رئاسة حكومة بريطانيا

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، استقالته من الحكومة، وذلك بعد خسارة حزبه في الانتخابات، لافتا إلى أنه سيقدم استقالته للملك تشارلز الثالث.

وقدم رئيس الوزراء البريطاني، اعتذاره عن خذلان المحافظين، موضحًا في كلمة له أن حزب المحافظين سيحاول إعادة بناء ذاته بعد هذه النتيجة.

وأوضح سوناك أنه يتحمل مسؤولية الفشل في هذه الانتخابات، مضيفًا: احترم زعيم العمال ستارمر وهو رجل نزيه.