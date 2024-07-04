الخميس 04 يوليو 2024
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مدير فرع الرعاية الصحية في الإسماعيلية يتفقد المنشآت التابعة (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرى الدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، يرافقه الدكتور على رفعت، نائب مدير الفرع،  وعدد من مديرى الإدارات، جولة للمرور على منشآت الفرع. 

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المستهدف من الجولة 

شملت الزيارة "مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى  والمسالك" وتفقد خلالها أقسام الطوارئ والاستقبال، صالات الغَسيل الكُلوي، الصيدلية،  المخازن، ومراجعة سياسات مكافحة العدوى وطرق التعقيم لماكينات الغَسيل الكُلوي، والتسجيل الإلكتروني الخاص بالمرضى، وعمل التحاليل الشهرية اللازمة لهم بصورة دورية، كما راجع محطات معالجة  المياه وتأكد من عملها بصورة جيدة. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

متابعة سير العمل 

وتابع مدير الفرع عن كثب سير العمل، الانضباط الإدارى، حيث قام بتقييم شامل للخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين ومتابعة الصيانة الدورية للأجهزة. 

كما شملت الجولة مناقشة الأطباء والممرضين والفنيين حول آلية العمل، كما استطلع آراء المنتفعين عن  مستوى الخدمات المقدمة. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

مؤكدًا حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تطويرها بشكل مستمر. 

وتأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

اجتماع توجيهي دوري لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لمراجعة 

 

وكان قد  ترأس الدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، الاجتماع التوجيهي الدوري لمنشآت هيئة الرعاية الصحية في المحافظة. 

تركز الاجتماع على عدة نقاط أهمها مراجعة المؤشرات المالية، حيث تم  خلال الاجتماع استعراض تقارير مفصلة لكل إدارات الفرع، مبنية على معايير ومؤشرات أداء محددة، شملت تقييمًا شاملًا للجوانب الإكلينيكية والمالية والإدارية والجودة ورضا المنتفعين. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

كما تم متابعة موقف تنفيذ المستهدفات، حيث ناقش الاجتماع مدى تقدم كل إدارة في تحقيق أهدافها الموضوعة بالخطة، مع التأكيد على ضرورة المتابعة الدورية لضمان تحقيقها بالكامل. 

وأكد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، على أهمية تحليل البيانات الناتجة عن مراجعة المؤشرات، وتحديد نقاط القوة والضعف في كل إدارة، وذلك بهدف وضع خطط تحسين ملموسة لرفع كفاءة الأداء، ورسم خارطة الطريق للمستقبل من خلال وضع رؤية واضحة للفترة المقبلة، مع التركيز على تطبيق الخطة الاستراتيجية للهيئة بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحسين خدمات الرعاية الصحية. 

وأشار إلى التطلع للمزيد من التميز خلال الفترة القادمة، بالتواصل المستمر بين فرق العمل ودقة التقارير الدورية بما يضمن سير العمل بجودة وكفاءة عالية.

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