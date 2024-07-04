الخميس 04 يوليو 2024
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محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية تكرم حملة الماجستير والدكتوراة (صور)

جانب من التكريم،
جانب من التكريم، فيتو

 احتفلت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، بالحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه والدبلومات وعددهم (11) بحضور مديري الإدارات الفنية والإدارات الصحية بالمديرية. 

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تسليم شهادات تقدير للمكرمين 

 وقامت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بتسليم شهادات التكريم للحاصلين على درجة الدكتوراة، ودرجة الماجستير والدبلومات التخصصية. 

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

أسماء المكرمين خلال الحفل 

 وشمل التكريم  الحاصلين على درجة الدكتوراة: الدكتور أحمد موسى على مدير مستشفى حميات التل الكبير. 

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

 وشمل التكريم الحاصلون على درجة الماجستير وهم: دكتورة دنيا إسماعيل أبو طالب والدكتورة سارة حسن عبد العزيز، والشيماء إبراهيم توفيق، وسهير منصور عبد الحق ومروة محمد علي. 

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

كما حصل على درجة الدبلومات التخصصية: الدكتور كيرلس رزق جاد، والدكتور إبراهيم السيد إبراهيم، والدكتورة إيمان عرابي محمد، والدكتورة أميرة رجب محمد، ونسمة عبادي محمد. 

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

إشادة من وكيلة وزارة الصحة 

 وأعربت وكيل وزارة الصحة عن سعادتها بهذه النخبة المميزة من الحاصلين على تلك الدرجات العلمية بالمديرية، بما يعود بخلق كوادر شابة جديدة مؤهلة بوزارة الصحة للقيام بدورهم فى النهوض بالخدمة الصحية بالمحافظة متمنية لهم مزيد من النجاحات ومستقبلًا باهر ومسارا وظيفيا مميزا. 

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

 وأشادت وكيل وزارة الصحة بتميز إدارة التل الكبير الصحية برئاسة الدكتور عبد الرحمن صلاح وحصولها على أعلى معدل تردد للمبادرات الرئاسية "مبادرة 100 مليون صحة" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، كما حققت وحدة رعاية طفل التل الكبير نسبة 100 % من مستهدف المبادرات.
 

جانب من التكريم، فيتو


 

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