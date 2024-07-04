الخميس 04 يوليو 2024
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أخبار مصر

نائب محافظ القاهرة تؤكد على الاهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم

نائب محافظ القاهرة،
نائب محافظ القاهرة، فيتو

حركة المحافظين 2024, وصلت المهندسة منى رضا البطراوي نائب محافظ القاهرة إلى مقر رئاسة المنطقة الشرقية ووجهت نائب محافظ القاهرة الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولي على منحه الثقة الغالية.

 

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  تحسين مستوى معيشة المواطنين

وأكدت نائب المحافظ على أنها ستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمحافظين والنواب بشأن اتخاذ كافة الإجراءات للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين،  والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.


كما ستعمل على الاهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم، وتطوير العلاقات مع المجتمع المدنى لمشاركة الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ الخطط التنموية، ومكافحة الفساد أينما وجد، والعمل على استكمال كافة المشروعات التى تقوم بها الدولة فى المدة الزمنية المقررة.

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