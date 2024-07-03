محافظ القليوبية الجديد: مكتبي مفتوح للجميع وإنهاء المشروعات أولوية بالفترة المقبلة

حركة المحافظين 2024، أكد المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية محافظ القليوبية الجديد، أن اختياره ضمن حركة المحافظين مسؤولية كبيرة أوكلت إليه، داعيا الله أن يكون على قدر تلك المسؤولية، وأنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الأفضل لأبناء المحافظة خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على كافة الملفات المطروحة والتي تهم الشارع القليوبي.

محافظ القليوبية الجديد المهندس أيمن عطية

وأوضح المحافظ الجديد في أول تصريح له أن مكتبه مفتوح للجميع والعمل ودفع المشروعات من الأولويات خلال الفترة المقبلة داعيا كافة فئات الأهالي والشخصيات وأبناء المحافظة بالعمل يدا واحدة من أجل رفعة الوطن والمواطن والارتقاء بالمحافظة ومواجهة كل الملفات التي تؤرق المواطن.



يذكر أن محافظ القليوبية الجديد من أبناء محافظة الإسكندرية ويعمل مهندسا ويعد من أبرز مسئولي شركة المقاولون العرب وعضوا بمجلس إدارة الشركة وعمل نائب مدير التحالف المنفذ لمشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية بتنزانيا وهو أحد المشروعات الهامة وبعد المحافظ الجديد من أهم خبراء إدارة المشروعات الكبري في مصر وخارجها.

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