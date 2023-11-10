قناع الزبادي والدقيق لتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها

تفتيح البشرة من الأمور التي تعزز من جمال البشرة ونضارتها، وهو ماتحرص عليه الفتيات كثيرا للحصول على بشرة جميلة وصافية.

وتفتيح البشرة يكون من خلال الكريمات المصنعة ولكن لا تفضلها الفتيات لأن لها أضرار جانبية خطيرة على البشرة، لذا تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتفتيح البشرة والحفاظ على نضارتها.

المكونات:-

نصف ملعقة كركم

2 ملعقة عسل

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا.

ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.

ثم نقوم بعمل تدليك للبشرة لمدة 5 دقائق.

ثم نترك الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر القناع مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يعزز من نضارة البشرة ويزيد من جمالها واشراقتها.

والكركم يعالج الالتهابات بالبشرة ويقضى على التصبغات والبقع الداكنة بالبشرة ويزيل آثار الشمس، لذا يجب المواظبة على تطبيقه.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.