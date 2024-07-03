البابا تواضروس الثاني يكشف أهمية قانون بناء الكنائس في مصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا في محافظة المنيا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأنبا توماس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني تقريرا عن دير السيدة العذراء بالبهنسا.

البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من كنيسة مارجرجس الشطبي

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، من كنيسة مارجرجس الشبطي بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني، عدد من اساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية شرق المنيا

فيما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرقي المنيا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن نيافة الأنبا فام عرض على قداسة البابا بعض الأمور الخاصة بالخدمة الرعوية بإيبارشية شرقي المنيا.

البابا تواضروس: قانون بناء الكنائس عالج مشكلات المصريين المسيحيين

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني أثناء اللقاء إلى التاريخ العريق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لافتًا إلى أهمية نهر النيل لكافة المصريين حيث إنهم يعيشون طوال تاريخهم معًا حوله، ومنه يستمدون وحدتهم الوطنية القوية.

ولفت قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أهمية قانون بناء الكنائس الذي أقرته الدولة المصرية عام ٢٠١٦ والذي عالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه المصريين المسيحيين والخاصة بحقهم في وجود مكان يمارسون فيه عبادتهم.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.