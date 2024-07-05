ليلة الطوفان الأحمر في بريطانيا.. هزيمة مدوية لحزب المحافظين.. وكير ستارمر أول رئيس وزراء من العمال منذ 14 عامًا

شغلت الانتخابات البريطانية اهتمام العالم أجمع على مدار الليلة الماضية خاصة عقب تحقيق حزب العمال البريطاني المعارض نجاحا هو الأول من فترة والإطاحة بحزب المحافظين من الحكم، حيث أصبح كير ستارمر رابع زعيم لحزب العمال البريطاني يطيح بحزب المحافظين منذ الحرب العالمية الثانية وأول رئيس وزراء لحزب العمال منذ 14 عامًا.



هزيمة حزب المحافظين في بريطانيا

وأقر زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك بالهزيمة في الانتخابات البريطانية، وقال إنه اتصل بزعيم حزب العمال كير ستارمر لتهنئته.

وأضاف سوناك، الذي حافظ على مقعده في البرلمان البريطاني الجديد: "أنا آسف وأتحمل مسؤولية نتائج الانتخابات وهناك الكثير لنتعلمه".

وذكرت قناة "آي.تي.في" أن حزب العمال المعارض في بريطانيا فاز بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا.

وتفتح هذه النتيجة الباب واسعا أمام حزب العمال لتشكيل الحكومة المقبلة، في حين أنها تمثّل هزيمة مدوّية للمحافظين الذين تقلّصت حصتهم من 365 نائبا انتخبوا قبل 5 سنوات إلى 131 نائبا فقط.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فيتو

حزب العمال البريطاني يصل إلى السلطة في بريطانيا



وأظهرت نتائج رسمية اكتساح حزب العمال البريطاني ووصوله إلى السلطة، الجمعة، بعد أكثر من عقد من المعارضة، فيما يبدو أن الناخبين منحوا الحزب فوزا ساحقا، لكن العمال أيضا سيضطلعون بمهمة ضخمة تتمثل في إعادة تنشيط الاقتصاد الراكد والأمة المحبطة.

وسيصبح زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسًا للوزراء رسميًا في وقت لاحق من الجمعة، ليقود حزبه إلى الحكومة بعد أقل من 5 سنوات من تعرضه لأسوأ هزيمة له منذ قرن تقريبًا.

وبحسب تقرير نشرته " سكاي نيوز “ فإن النتيجة كارثية بالنسبة للمحافظين، إذ عاقبهم الناخبون على مدى 14 عامًا من ترأسهم سياسات التقشف، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والجائحة، والفضائح السياسية، والصراع الداخلي بين المحافظين. تترك الهزيمة التاريخية الحزب منهكًا وفي حالة من الفوضى، ومن المرجح أن تثير منافسة فورية لاختيار بديل لسوناك في زعامة الحزب”.

من جانبه، قال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر إن البلاد صوتت لصالح التغيير، وإن الوقت حان لأن يفي حزبه بوعده، وذلك بعد فوزه بمقعد في البرلمان.

وأضاف ستارمر في خطاب ألقاه بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابية بشمال لندن "قال الناس كلمتهم هنا وفي جميع أنحاء البلاد الليلة، وهم مستعدون للتغيير. التغيير يبدأ هنا".

ريشي سوناك، فيتو



وتابع: "الناخبون هنا وفي كل أنحاء البلاد قالوا كلمتهم وهم مستعدون للتغيير ولإنهاء سياسة الاستعراض، وللعودة إلى السياسة بصفتها خدمة للجمهور".

وشهدت بريطانيا سلسلة من السنوات المضطربة، بعضها من صنع المحافظين والبعض الآخر ليس من صنع المحافظين، الأمر الذي جعل العديد من الناخبين متشائمين بشأن مستقبل بلادهم.

وأدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، الذي أعقبه جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، إلى الإضرار بالاقتصاد، في حين تسببت الحفلات التي خرقت الإغلاق والتي أقامها رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون وموظفيه في إثارة غضب واسع النطاق.



متى يتولى رئيس الوزراء الجديد منصبه رسميا؟



- عندما يفوز زعيم حزب بالأغلبية في الانتخابات، تتم دعوته لزيارة الملك وتشكيل حكومة جديدة في صباح اليوم التالي للتصويت.

- يسافر رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى قصر باكنغهام لتقديم استقالته، حسبما ذكر تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

- بعد ذلك يتوجه رئيس الوزراء القادم إلى القصر لرؤية الملك، ثم يقوم رئيس الوزراء الجديد برحلة قصيرة بالسيارة إلى داونينغ ستريت حيث ستتجمع كاميرات التلفزيون في الخارج لتسجيل أول خطاب له خارج باب المبنى رقم 10.

- في الوقت نفسه، يتم إدخال كبار الموظفين السياسيين إلى داونينغ ستريت عبر باب جانبي في موكب "هورس غاردز"، بحيث يكونون في الداخل وعلى استعداد لاستقبال رئيس الوزراء إلى جانب سكرتير مجلس الوزراء وموظفي الخدمة المدنية الآخرين.



الانتخابات البريطانية، فيتو



اليوم الأول لرئيس الوزراء البريطاني



- عقب إلقاء كلمة أمام البلاد والترحيب به في داونينج ستريت، يتلقى رئيس الوزراء الجديد مجموعة من الإحاطات في اليوم الأول من موظفي الخدمة المدنية.

- يتضمن ذلك معلومات حول الأمن القومي، والمسائل الرئيسية الهامة والقرارات الفورية التي يجب اتخاذها.

- إحدى المهام الأولى لرئيس الوزراء الجديد هي كتابة رسائل إلى قادة الغواصات النووية الأربع في المملكة المتحدة، وإعطائهم تعليمات بشأن ما يجب فعله في حالة وقوع ضربة نووية تقضي على اتصال الغواصات بالمملكة المتحدة.

- المهمة العاجلة الأخرى هي البدء في تعيين الوزراء، بدءا من مجلس الوزراء وصولا إلى المناصب الأدنى، وهي عملية تميل إلى أن تستغرق عدة أيام.

- عادة يتم عند تعيين الوزراء شغل الأدوار الأكثر أهمية أولا، مثل وزير الخزانة.

- من المتوقع أن ينقل رئيس الوزراء الجديد أسرته وحياته إلى داونينغ ستريت كما يخلي رئيس الوزراء المنتهية ولايته المبنى.





متى يجتمع البرلمان الجديد في بريطانيا؟



يؤدي النواب اليمين الدستورية بعد خمسة أيام من إجراء الانتخابات، أي يوم الثلاثاء 9 يوليو.

ويتم أداء اليمين الدستورية ذلك حسب الأقدمية، وينتخب مجلس العموم رئيسه الجديد.

ولا يمكن القيام بأي عمل برلماني أو تشريعي قبل خطاب الملك الأول الذي تحدد فيه الحكومة أولوياتها وجدول أعمالها للجلسة البرلمانية.

