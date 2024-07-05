قوات الاحتلال تنفذ حملة اقتحامات في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بعدد من الآليات العسكرية وداهمت أحياء رأس العين، والضاحية، وخلة العامود، وحارة الياسمينة داخل البلدة القديمة.

ومنذ قليل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، باستشهاد 4 فلسطينيين في اقتحام إسرائيلي لمدينة جنين بالضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قواتنا تعمل في جنين وتحاصر مبنى يتحصن فيه إرهابيون وتتبادل إطلاق النار معهم".

وزعم الجيش الإسرائيلي: "طائرة مسيرة هاجمت مجموعة من المسلحين خلال تبادل إطلاق النار معهم".

جيش الاحتلال ينفذ عدة اقتحامات بالضفة الغربية

وأمس، دمر جيش الاحتلال مطبعة ومركزًا للنشر بمدينة طولكرم حيث تم تحطيم محتوياتها وأجهزة الطباعة فيها بشكل متعمد دون سابق إنذار.

اقتحام عدة أحياء في قلقيلية ونابلس

وفي مدينة قلقيلية اقتحم جيش الاحتلال عدة أحياء وسط شن حملة مداهمات واسعة بالمدينة أسفرت عن اعتقال فلسطينيين وتنفيذ تفتيش في عدد من المحال التجارية والمنازل.

وفي نابلس اقتحم جيش الاحتلال البلدة القديمة وداهم حارة الياسمينة ومسجدًا وسط عمليات تمشيط وتدقيق دون أن يبلغ عن اعتقالات فيما تعرضت الآليات العسكرية الإسرائيلية لعمليات إطلاق نار.

كما شن جيش الاحتلال حملة مداهمات وسط اندلاع مواجهات عنيفة في بلدات عقربا وسبسطية جنوب وشمال غرب المدينة دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.