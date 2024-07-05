الجمعة 05 يوليو 2024
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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية: 4 شهداء وإصابة خطيرة جراء عدوان الاحتلال على مدينة جنين

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة خطيرة جراء عدوان الاحتلال على مدينة جنين.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن  فلسطينيين اثنين استشهدا  بقصف من طائرة  مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي غربي مدينة رفح.


ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 


وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان أمس الخميس، ارتكاب قوات الاحتلال 4 مجازر جديدة وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و179 مصابا في 24 ساعة.


وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38011 شهيدا و87.445 مصابا منذ 7 أكتوبر.
 

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