في أكبر عملية من نوعها، إسرائيل تستولى على 24 مليون متر مربع من أراضي الضفة الغربية

صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 24 مليون متر مربع أخرى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وصنفتها على أنها "أملاك دولة" بهدف بناء المزيد من المستوطنات غير القانونية، بحسب موقع ميدل إيست مونيتور.

وتتضمن الخطة الإسرائيلية بناء وحدات سكنية استيطانية ومناطق صناعية وتجارية على الأراضي التي ضمت بشكل غير قانوني، على الرغم من معارضة العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة.

مستوطنة إسرائيلية، فيتو

أسوشيتد برس: إسرائيل توافق على أكبر عملية مصادرة للأراضي بالضفة

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر أن إسرائيل وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ أكثر من 3 عقود، مضيفة أن تل أبيب وافقت على الاستيلاء على 12.7 كيلومترا مربعا من الأراضي في وادي الأردن.

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