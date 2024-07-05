ألمانيا تواجه إسبانيا في نهائي مبكر بيورو 2024

ألمانيا ضد إسبانيا، تتجه الأنظار اليوم الجمعة، صوب ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت، الذي يحتضن القمة المرتقبة التي تجمع بين أصحاب الأرض ألمانيا أمام إسبانيا، في ربع نهائي يورو 2024.

ويلتقي ألمانيا نظيره إسبانيا ضمن منافسات دور الـ8 من مسابقة يورو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب ألمانيا إلى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على الدنمارك بهدفين مقابل لاشيء، بينما تأهل المنتخب الإسباني إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على جورجيا بنتيجة 4-1.

وتتسلح ألمانيا في تلك المواجهة بحقيقة تاريخية وهي عدم توديع أي بلد مضيف منافسات اليورو من ربع النهائي من قبل، وكان ذلك بعبور إنجلترا لإسبانيا بالذات بركلات الترجيح في نسخة 1996، وفوز هولندا على يوغسلافيا (6-1) في عام 2000، كما تفوقت البرتغال على إنجلترا بركلات الترجيح في 2004، وفازت فرنسا أمام أيسلندا (5-2) في 2016.

كما تملك ألمانيا سجلًا مميزًا في ذلك الدور، حيث تخوض المباراة رقم 19 في ربع النهائي بين كأس العالم (14) واليورو (5)، وهي أكثر الدول الأوروبية تواجدًا في ذلك الدور في البطولتين معًا، ونجح الألمان في تجاوز ذلك الدور 15 مرة من قبل بنسبة 83%، ومن بينها جميع المشاركات في اليورو في نسخ 1996 و2008 و2012 و2016.



وتمثل تلك المباراة مواجهة بين أقوى خطين هجوم في البطولة، حيث سجلت إسبانيا 9 أهداف مقابل 10 أهداف لألمانيا وهو أكبر عدد من الأهداف تسجله في نسخة واحدة بالفعل، كما أن نسبة ترجمة التسديدات إلى أهداف (13,9%) هي الأعلى لألمانيا في اليورو منذ نسخة 2008 (14,5%) وحينها خسر المانشافت أمام إسبانيا في النهائي.

أسلحة منتخبي ألمانيا وإسبانيا قبل موقعة يورو 2024



وتعول ألمانيا في تلك المواجهة على نجمها الشاب جمال موسيالا، الذي سجل 3 أهداف ويتصدر قائمة هدافي البطولة مناصفة مع 3 لاعبين، واللاعب الوحيد الذي سجل عدد أكبر من الأهداف في نسخة واحدة من اليورو بعمر 21 عامًا أو أقل كان واين روني برصيد 4 أهداف رفقة إنجلترا في يورو 2004.

على الجانب الآخر تملك إسبانيا العديد من الأسلحة ومن بينها فابيان رويز متوسط ميدان باريس سان جيرمان والذي ساهم في تسجيل 5 أهداف في آخر 4 مباريات خاضها في جميع المسابقات رفقة إسبانيا، ونجح في التسجيل والصناعة في مباراتين في اليورو هذا الصيف، ولا يوجد لاعب سبق وأن حقق هذا الأمر في 3 مباريات في نسخة واحدة من اليورو.



وهذه هي المواجهة الرابعة بين الفريقين في اليورو، وفازت إسبانيا مرتين عامي 1984 و2008، وفازت ألمانيا مرة واحدة في 1988، ولم تخسر إسبانيا في آخر 4 مباريات في البطولات الكبرى أمام ألمانيا (انتصاران- تعادلان)، وشهدت تلك اللقاءت تسجيل 6 أهداف فقط بواقع 4 أهداف لإسبانيا وهدفين لألمانيا.

وعلى الرغم من خسارة ألمانيا أول مواجهة أمام إسبانيا على الأراضي الألمانية بنتيجة (2-1) في مباراة ودية عام 1935، إلا أن الماكينات لم يخسروا في آخر 8 مواجهات خاضوها على ملعبهم أمام لا روخا (5 انتصارات- 3 تعادلات).

حكم مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم في يورو 2024



حكم الساحة: الإنجليزي أنتوني تايلور.

حكم مساعد أول: الإنجليزي جاري بيسويك.

حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي آدم نون.

حكم رابع: السلوفاكي إيفان كروزلياك.

حكم تقنية الفيديو: الإنجليزي ستيوارت أتويل.

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024، اليوم الجمعة، بإقامة مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي منتخب ألمانيا المستضيف مع إسبانيا، بينما يواجه منتخب فرنسا نظيره البرتغال.

ويستكمل ربع نهائي يورو 2024، غدا السبت، بمواجهتين قويتين، حيث يصطدم منتخب إنجلترا مع نظيره سويسرا، بينما يواجه منتخب هولندا نظيره تركيا.