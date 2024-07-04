نهائي مبكر، موعد مباراة ألمانيا ضد إسبانيا في يورو 2024

مواجهة مرتقبة تجمع المنتخب الإسباني مع نظيره الألماني في إطار منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

موعد مباراة إسبانيا والمانيا

وتقام مباراة اسبانيا مع ألمانيا غدا الجمعة الساعة 7:00 (توقيت القاهرة).

نهائي مبكر

وتعد المواجهة، التي ستقام على ملعب إم إتش بي أرينا، بمثابة نهائي مبكر للبطولة، باعتبارها مواجهة بين أكثر منتخبين تتويجًا بلقبها برصيد 3 ألقاب لكل منهما.

ويعد المنتخب الإسباني، هو الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة (9 نقاط) في الدور الأول، بالفوز في مبارياته الثلاث، واستكمل مسيرته بالفوز في مباراته الرابعة بدور الـ16 على نظيره الجورجي بنتيجة 4-1، وأحرز لاعبوه 9 أهداف بينما استقبلت شباكه هدفًا وحيدًا.

أما المنتخب الألماني، فهو صاحب أقوى هجوم في البطولة حتى الآن، برصيد 10 أهداف، نصفهم (5 أهداف) في مباراته الافتتاحية أمام إسكتلندا، فيما استقبلت شباكه هدفين في 4 مباريات، وتأهل كأول مجموعته الأولى برصيد 7 نقاط، ونجح في تخطي منتخب الدانمارك بدور الـ16 والفوز عليه بهدفين دون رد.