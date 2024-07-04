يورو 2024، التشكيل المتوقع لقمة ألمانيا ضد إسبانيا في ربع النهائي

يورو 2024، يلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره إسبانيا، مساء غد الجمعة، على ملعب شتوتجارت أرينا، في افتتاح مباريات دور الثمانية في كأس أمم أوروبا.

وتنطلق مباراة ألمانيا ضد إسبانيا في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام ألمانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، إيميريك لابورت، روبين لو نورماند، داني كارفاخال.

خط الوسط: بيدري، رودري، فابيان رويز.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، ألفارو موراتا، لامين يامال.

تشكيل ألمانيا المتوقع ضد إسبانيا

حراسة المرمى:مانويل نوير.

خط الدفاع: دافيد راوم، أنطونيو روديجير، جوناثان تاه، جوشوا كيميش.

خط الوسط: روبرت أندريش، توني كروس، فلوريان فيرتز، إلكاي جوندوجان، جمال موسيالا.

خط الهجوم: كاي هافيرتز.

منتخب ألمانيا يتسلح بالتاريخ في مواجهة إسبانيا

تتجه الأنظار غدًا الجمعة، صوب ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت، الذي يحتضن القمة المرتقبة التي تجمع بين أصحاب الأرض ألمانيا أمام إسبانيا، في ربع نهائي يورو 2024.

وتتسلح ألمانيا في تلك المواجهة بحقيقة تاريخية وهي عدم توديع أي بلد مضيف منافسات اليورو من ربع النهائي من قبل، وكان ذلك بعبور إنجلترا لإسبانيا بالذات بركلات الترجيح في نسخة 1996، وفوز هولندا على يوغسلافيا (6-1) في عام 2000، كما تفوقت البرتغال على إنجلترا بركلات الترجيح في 2004، وفازت فرنسا أمام أيسلندا (5-2) في 2016.

كما تملك ألمانيا سجلًا مميزًا في ذلك الدور، حيث تخوض المباراة رقم 19 في ربع النهائي بين كأس العالم (14) واليورو (5)، وهي أكثر الدول الأوروبية تواجدًا في ذلك الدور في البطولتين معًا، ونجح الألمان في تجاوز ذلك الدور 15 مرة من قبل بنسبة 83%، ومن بينها جميع المشاركات في اليورو في نسخ 1996 و2008 و2012 و2016.