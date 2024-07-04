الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يورو 2024، التشكيل المتوقع لقمة ألمانيا ضد إسبانيا في ربع النهائي

منتخب ألمانيا، فيتو
منتخب ألمانيا، فيتو

يورو 2024، يلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره إسبانيا، مساء غد الجمعة، على ملعب شتوتجارت أرينا، في افتتاح مباريات دور الثمانية في كأس أمم أوروبا.

وتنطلق مباراة ألمانيا ضد إسبانيا في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام ألمانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، إيميريك لابورت، روبين لو نورماند، داني كارفاخال.

خط الوسط: بيدري، رودري، فابيان رويز.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، ألفارو موراتا، لامين يامال.

تشكيل ألمانيا المتوقع ضد إسبانيا

حراسة المرمى:مانويل نوير. 

خط الدفاع: دافيد راوم، أنطونيو روديجير، جوناثان تاه، جوشوا كيميش.

خط الوسط: روبرت أندريش، توني كروس، فلوريان فيرتز، إلكاي جوندوجان، جمال موسيالا.

خط الهجوم: كاي هافيرتز.

منتخب ألمانيا يتسلح بالتاريخ في مواجهة إسبانيا

تتجه الأنظار غدًا الجمعة، صوب ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت، الذي يحتضن القمة المرتقبة التي تجمع بين أصحاب الأرض ألمانيا أمام إسبانيا، في ربع نهائي يورو 2024.

وتتسلح ألمانيا في تلك المواجهة بحقيقة تاريخية وهي عدم توديع أي بلد مضيف منافسات اليورو من ربع النهائي من قبل، وكان ذلك بعبور إنجلترا لإسبانيا بالذات بركلات الترجيح في نسخة 1996، وفوز هولندا على يوغسلافيا (6-1) في عام 2000، كما تفوقت البرتغال على إنجلترا بركلات الترجيح في 2004، وفازت فرنسا أمام أيسلندا (5-2) في 2016.

كما تملك ألمانيا سجلًا مميزًا في ذلك الدور، حيث تخوض المباراة رقم 19 في ربع النهائي بين كأس العالم (14) واليورو (5)، وهي أكثر الدول الأوروبية تواجدًا في ذلك الدور في البطولتين معًا، ونجح الألمان في تجاوز ذلك الدور 15 مرة من قبل بنسبة 83%، ومن بينها جميع المشاركات في اليورو في نسخ  1996 و2008 و2012 و2016.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

يورو 2024 كاس امم اوروبا ألمانيا اسبانيا أمم أوروبا

مواد متعلقة

يورو 2024، منتخب إسبانيا كامل العدد في موقعة ألمانيا بربع النهائي

يورو 2024، منتخب البرتغال بقائمة كاملة دون غيابات في مواجهة فرنسا

يورو 2024، تاريخ مواجهات فرنسا والبرتغال قبل قمة الغد

نهائي مبكر، موعد مباراة ألمانيا ضد إسبانيا في يورو 2024

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يتحدث عن دور يلعبه إبراهيم العرجاني خلال الفترة المقبلة (فيديو)

القرار خلال ساعات، رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام وسعدة بدلًا من زين والشوربجي للصحافة

هل وزير التربية والتعليم الجديد عضو هيئة تدريس بجامعة حلوان؟ مصدر يجيب

خالد عبد الغفار: لو معدل عمر المصري مزادش يبقى فيه مشاكل صحية (فيديو)

النصر السعودي يحسم صفقة حارس مرمى مانشستر سيتي

أسماء جلال ترقص وتغني على أنغام "مخاصماك" مع منى الشاذلي (فيديو)

كولر يعلن موعد عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

منوعات

المزيد

العثور على هيكل عظمي لسحلية عمرها 700 ألف عام

أرز باللحوم المدمجة، علماء صينيون يطورون نوعا جديدا من الطعام

العراق يقرر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الخميس

كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الخميس

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

حصاد كوبا أمريكا 2024 بعد دور المجموعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية تحصين النفس من الفتن والتقرب إلى الله

هل تأخر الزواج ابتلاء من الله؟، الإفتاء تجيب

دعوة الرسول لعمه، تفسير الشعراوي للآية 56 من سورة القصص (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية