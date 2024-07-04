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رياضة

يورو 2024، منتخب إسبانيا كامل العدد في موقعة ألمانيا بربع النهائي

منتخب إسبانيا، فيتو
منتخب إسبانيا، فيتو

يورو 2024، أنهى منتخب إسبانيا استعداده لمواجهة نظيره ألمانيا في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية، قبل موقعة المنتخبين المقرر لها، غدا الجمعة، على ملعب فولكس بارك.

منتخب إسبانيا كامل العدد قبل مواجهة ألمانيا

وشارك في المران 26 لاعبا، من ضمنهم إيمريك لابورت وفابيان رويز ولامين يامال ونيكو ويليامز، الذين احتاجوا إلى راحة أكبر للتعافي من ثمن النهائي.

ونظرا لقرب شتوتجارت، التي ستحتضن المباراة من مقر بعثة المنتخب إذ تقع على بعد 130 كم، فقد قرر دي لا فوينتي الإبقاء على موعد التدريبات المعتاد، وليس تقديمه كما يحدث في المران الأخير الذي يسبق كل مباراة.

وقرر الاتحاد فتح الأبواب للجماهير التي اقتربت من المعسكر لتشجيع اللاعبين وحضروا، مثل وسائل الإعلام، أول ربع ساعة من الحصة التدريبية.

وسادت أجواء طيبة خلال أول ربع ساعة وكان اللاعبون مسترخين ومزحوا سويا، وبعد ذلك بدأ الجزء المغلق من المران حيث انتهى لويس دي لا فوينتي من وضع التفاصيل الأخيرة لخطته. 

مشوار منتخبي إسبانيا وألمانيا في يورو 2024

ويعد المنتخب الإسباني، هو الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة (9 نقاط) في الدور الأول، بالفوز في مبارياته الثلاث، واستكمل مسيرته بالفوز في مباراته الرابعة بدور الـ16 على نظيره الجورجي بنتيجة 4-1، وأحرز لاعبوه 9 أهداف بينما استقبلت شباكه هدفًا وحيدًا.

أما المنتخب الألماني، فهو صاحب أقوى هجوم في البطولة حتى الآن، برصيد 10 أهداف، نصفهم (5 أهداف) في مباراته الافتتاحية أمام إسكتلندا، فيما استقبلت شباكه هدفين في 4 مباريات، وتأهل كأول مجموعته الأولى برصيد 7 نقاط، ونجح في تخطي منتخب الدانمارك بدور الـ16 والفوز عليه بهدفين دون رد.

 

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