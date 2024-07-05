الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أسماء جلال تكشف قصة الدريس كود مع شريف عرفة (فيديو)

الفنانة اسماء جلال،
الفنانة اسماء جلال، فيتو

أسماء جلال، قالت الفنانة أسماء جلال: "انبسطت أوي إني اشتغلت مع الأستاذ شريف عرفة في فيلم اللعب مع العيال ونجحت في شخصية البدوية والتمثيل مع محمد إمام".

 

ذكاء شريف عرفة في إستوديو التصوير

وأضافت اسماء جلال خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "شريف عرفة أكتر مخرج عارف هو عايز إيه، وأكتر حد ذكي في توجيه الممثلين والسيطرة على اللوكيشن بكل هدوء وذكاء ومفيش حد بيعلي صوته والناس كلها بتحترمه وتيجي في مواعيدها".

الفنانة أسماء جلال، فيتو

دريس كود شريف عرفة مع الممثلين 

وتابعت أسماء جلال: "شريف عرفة عنده دريس كود معين في اللبس سواء في اللوكيشن أو التصوير، هو بيتعامل مع الإستوديو إنه المكان اللي بننتمي له فلازم نحترمه زي اللي رايح شغله لازم يلبس حاجة مناسبة، ما ينفعش تيجي بشورت أو شبشب".

موقف طريف مع شريف عرفة 

وأكملت: "حتى لو الجو حار في الصحراء فيه دريس كود عند شريف عرفة لازم الممثلين والممثلات يلتزموا به، وفيه حد كان لابس شورت وحصل بلطافة إن الأستاذ منعه وقال له احنا متفقين ده ما ينفعش".

أسماء جلال ترقص وتغني على أنغام "مخاصماك" مع منى الشاذلي (فيديو)

تعرف على موعد عرض حلقة أسماء جلال في "معكم منى الشاذلي"

وأشارت: "أستاذ شريف عرفة اختارني في فيلم اللعب مع العيال أول أما شافني لإن رأى إني مناسبة للدور رغم إني ما بعرفش أتكلم اللهجة البدوية وخصص ليَّ حد يعلمني".


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسماء جلال الفنانة أسماء جلال شريف عرفة فيلم اللعب مع العيال محمد إمام

مواد متعلقة

أسماء جلال ترقص وتغني على أنغام "مخاصماك" مع منى الشاذلي (فيديو)

تعرف على موعد عرض حلقة أسماء جلال في "معكم منى الشاذلي"

أسماء جلال تعلن انضمامها لمسرحية "ميمو" مع أحمد حلمي (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يتحدث عن دور يلعبه إبراهيم العرجاني خلال الفترة المقبلة (فيديو)

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

ملحد وداعم لإسرائيل، من هو كير ستارمر الذي أنهى 14 عاما من حكم المحافظين لبريطانيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الداخلية في الدوري الممتاز

أول اختبار للمحافظ الجديد، غرق شوارع حي الزهور بالزقازيق بسبب انفجار خط مياه رئيسي (صور)

مصطفى الفقي يكشف دور اتحاد القبائل العربية، ويحذر من هذا الأمر (فيديو)

تعرف على أول خطبة جمعة بمساجد مصر اليوم بعد تولي أسامة الأزهري وزارة الأوقاف

محمد بركات: ميكالي فكر في ضم 5 لاعبين للمنتخب الأولمبي

منوعات

المزيد

تسريب بيانات ملايين اللاجئين السوريين في تركيا، والفاعل فتى عمره 14 عاما

المحرقة، سر تسخين أحذية لاعبي منتخب ألمانيا في فرن قبل خوض لقاءات يورو 2024

العثور على هيكل عظمي لسحلية عمرها 700 ألف عام

أرز باللحوم المدمجة، علماء صينيون يطورون نوعا جديدا من الطعام

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الخميس 04- 07- 2024 في السوق المحلي

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الخميس

كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

أفضل 10 أفلام في عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 5-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية