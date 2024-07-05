أسماء جلال تكشف قصة الدريس كود مع شريف عرفة (فيديو)

أسماء جلال، قالت الفنانة أسماء جلال: "انبسطت أوي إني اشتغلت مع الأستاذ شريف عرفة في فيلم اللعب مع العيال ونجحت في شخصية البدوية والتمثيل مع محمد إمام".

ذكاء شريف عرفة في إستوديو التصوير

وأضافت اسماء جلال خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "شريف عرفة أكتر مخرج عارف هو عايز إيه، وأكتر حد ذكي في توجيه الممثلين والسيطرة على اللوكيشن بكل هدوء وذكاء ومفيش حد بيعلي صوته والناس كلها بتحترمه وتيجي في مواعيدها".

الفنانة أسماء جلال، فيتو

دريس كود شريف عرفة مع الممثلين

وتابعت أسماء جلال: "شريف عرفة عنده دريس كود معين في اللبس سواء في اللوكيشن أو التصوير، هو بيتعامل مع الإستوديو إنه المكان اللي بننتمي له فلازم نحترمه زي اللي رايح شغله لازم يلبس حاجة مناسبة، ما ينفعش تيجي بشورت أو شبشب".

موقف طريف مع شريف عرفة

وأكملت: "حتى لو الجو حار في الصحراء فيه دريس كود عند شريف عرفة لازم الممثلين والممثلات يلتزموا به، وفيه حد كان لابس شورت وحصل بلطافة إن الأستاذ منعه وقال له احنا متفقين ده ما ينفعش".

وأشارت: "أستاذ شريف عرفة اختارني في فيلم اللعب مع العيال أول أما شافني لإن رأى إني مناسبة للدور رغم إني ما بعرفش أتكلم اللهجة البدوية وخصص ليَّ حد يعلمني".