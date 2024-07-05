بسبب انقطاع الكهرباء، ضعف المياه في عدة مناطق بالدقهلية اليوم
أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية أنه سيتم اليوم الجمعة من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 8 صباحًا فصل التيار الكهربي عن مرفق مياه ميت خميس.
تخفيف ضغوط المياه لأعمال الصيانة
وذلك لوجود أعمال صيانة بمحطة المحولات التابعة للمرفق مما ينتج عنه تخفيض عدد (١) طلمبة مرشحة واحدة مما يؤثر في ضغوط المياه لجميع المناطق التي تغذيها المحطة.
وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين باتخاذ التدابير بجميع المناطق بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق تغذية مرفق ميت خميس والمتأثرة بتخفيض ضغوط المياه ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار إليها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.