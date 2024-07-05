الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب انقطاع الكهرباء، ضعف المياه في عدة مناطق بالدقهلية اليوم

ضعف المياه، فيتو
ضعف المياه، فيتو

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية أنه سيتم اليوم الجمعة من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 8 صباحًا فصل التيار الكهربي عن مرفق مياه ميت خميس.

 

تخفيف ضغوط المياه لأعمال الصيانة

وذلك لوجود أعمال صيانة بمحطة المحولات التابعة للمرفق مما ينتج عنه تخفيض عدد (١) طلمبة مرشحة واحدة مما يؤثر في ضغوط المياه لجميع المناطق التي تغذيها المحطة.

 

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين باتخاذ التدابير  بجميع المناطق بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق تغذية مرفق ميت خميس والمتأثرة بتخفيض ضغوط المياه ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم  لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار إليها.

وكيل شباب الدقهلية تستقبل وفدا من منطقة وعظ الدقهلية بالمنصورة

وكيل رياضة الدقهلية تستقبل رئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد الرياضي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اعمال صيانة الدوريات العالمية الدوري المصري المحافظات شركة مياه الشرب والصرف شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظة الدقهلية مياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

أهالي سمالوط بالمنيا يستغيثون من انقطاع مياه الشرب (صور)

رئيس مياه الأقصر يعقد الاجتماع الدوري للجنة سلامة ومأمونية المياه

توزيع زجاجات مياه على طلاب الثانوية الأزهرية في الإسماعيلية (صور)

مياه أسيوط تعقد دورة عن السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركة

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

رئيس مودرن سبورت لـ حسام وإبراهيم حسن: هاتوا الفلوس اللي عليكم

زي النهاردة، مولد المستنصر بالله صاحب الشدة المستنصرية أخطر أزمة إنسانية في تاريخ مصر

غير متوقعة، درجات الحرارة اليوم الجمعة 05-7- 2024 فى مصر

المنتخب الأولمبي يبدأ اليوم معسكره الأخير استعدادا لأولمبياد باريس

سعر اليورو بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مابين إصلاح بيزشكيان وتشدد جليلي، الإيرانيون يختارون اليوم رئيسهم في جولة الإعادة

منوعات

المزيد

الليلة بـ50 ألف دولار، إيفانكا ترامب وزوجها يفتتحان منتجعا فاخرا في ألبانيا

يصب في مصلحة الوطن، السعودية تمنح الجنسية لعلماء وباحثين ومبتكرين في عدة مجالات

تسريب بيانات ملايين اللاجئين السوريين في تركيا، والفاعل فتى عمره 14 عاما

المحرقة، سر تسخين أحذية لاعبي منتخب ألمانيا في فرن قبل خوض لقاءات يورو 2024

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الخميس 04- 07- 2024 في السوق المحلي

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الخميس

كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

أفضل 10 أفلام في عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 5-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 5-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية