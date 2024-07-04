وكيل رياضة الدقهلية تستقبل رئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد الرياضي

استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الخميس، الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد الرياضي، بمكتبها بمقر ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

حضر اللقاء طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والمهندس إبراهيم سليمان مدبر عام الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة في الدقهلية.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بنادى بني عبيد الرياضي، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار داخل نادي بني عبيد الرياضي، وحصر الأماكن داخل النادى التى تصلح لإقامة عليها مشروعات استثمارية جديدة تعود بالنفع والفائدة على الأعضاء والنادى في نفس الوقت.

وأشادت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بالطفرة الإنشائية الموجودة داخل نادى بني عبيد الرياضي، من حيث البنية التحتية والمنشآت الرياضية، وكذلك من حيث البطولات الرياضية التى حققها نادى بني عبيد الرياضي باللاعبين فى مختلف المجالات الرياضية والألعاب داخل النادى

تطوير داخل نادي بني عبيد الرياضي

كما ثمنت الدور الذي يقوم به مجلس إدارة نادي بني عبيد الرياضي بقيادة الدكتور مكرم رضوان رئيس مجلس الإدارة، من تطوير داخل نادي بني عبيد الرياضي.

ومن جانبه أعرب الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، عن خالص تقديره للدعم الذي تقدمه مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة لنادى بني عبيد الرياضي، كما قدم التهنئة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ثقة القيادة السياسية لتجديد الثقة بتوليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة لفترة جديدة، متمنيًا لمعاليه دوام التوفيق والسداد، كما قدم التهنئة لطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب لثقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتعيينه وكيلًا للمديرية لشئون الشباب بالدقهلية.

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