في أول تصريح له بعد اليمين الدستورية، محافظ الوادي الجديد: تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

قال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن أجندة عمل المحافظة خلال المرحلة القادمة ستضع في أولوياتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يُلبى احتياجات وطموحات أبناء المحافظة، وكذا التوسع في جذب الاستثمارات الجادة وخاص في مجالي الاستثمار الزراعي والطاقة المتجددة؛ لتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وتطوير الخدمات التعليمية والصحية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي أعقب أداء اليمين الدستورية، وإتساقًا مع خطة الحكومة الجديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد محافظ الوادي الجديد، استكمال ومتابعة المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية الجاري تنفيذها وفي مقدمها المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والاستعداد للانتقال الفعلي لمديريات الخدمات لمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، فضلًا عن دعم المبادرات الزراعية التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية والتوسع في الزراعات الاستراتيجية وغير التقليدية.