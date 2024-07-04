نشوب حريق بمزرعة نخيل وإخماد آخر في الوادي الجديد

نشب حريق كبير في مزرعة نخيل، اليوم الخميس، فيما جرى إخماد آخر بمركزي الخارجة وبلاط في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية بالوادي الجديد يفيد بنشوب حريقين في مزرعتي نخيل.



وتبين نشوب حريق كبير في مزرعة نخيل وملحقاتها بقرية " تنيدة " التابعة لمركز بلاط وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء ومياه للسيطرة على الحريق.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد حريق بمزرعة نخيل بمنطقة الشيخ صبيح بمدينة الخارجة، أسفر عن تفحم عدد من النخيل وأشجار متنوعة.



وتم تحرير محضرين بالحريقين فيما تواصل الجهات المعنية من الزراعة والوحدات المحلية والطب البيطري حصر الخسائر الناجمة عن الحريقين.