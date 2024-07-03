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رئيس مركز الفرافرة يكرم أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية العام والأزهري

مركز ومدينة الفرافرة،
مركز ومدينة الفرافرة، ڤيتو
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كرم الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية بقطاعي التعليم (العامة، الازهري)  للعام الدراسى 2023/ 2024، بشهادات تقدير ومكافآت مالية تشجيعا لهم.


وأعرب رئيس مركز الفرافرة عن بالغ سعادته بتكريم المتفوقين من أبناء المركز مؤكدًا لهم جميعًا على أن هذا النجاح هو بداية المشوار نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم فى بناء المستقبل وناشدهم بالحفاظ على هذا التفوق والاستمرار فى النجاح والتقدم والعمل على دراسة ما يأملون ومواكبة التغييرات السريعة فى مجالات العمل المفتوحة أمامهم.

وأشاد رئيس المركز بجهود ودور أسر أولياء أمور الطلاب المتفوقين فى صناعة نجاح وتفوق أبنائهم  ودور الأسرة العظيم فى خلق وصناعة جيل جديد من المتفوقين

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، علي دور القائمين على العملية التعليمية والمدرسين وكل من يعمل بقطاعي التربية والتعليم والتعليم الازهري لجهودهم وإسهاماتهم فى هذا التفوق والنجاح.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحرصا على تكريم المتفوقين دراسيا وعلميا بمختلف المراحل التعليمية  لتحفيزهم وتشجيعهم علي استمرار التفوق.

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