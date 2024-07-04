هيئة المحطات النووية تعلن وصول الونش العملاق لمحطة الضبعة

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن وصول اكبر معدة رفع ثقيلة Zoomlion"" الملقبة بـ "الونش العملاق" إلي موقع الإنشاءات بمحطة الضبعة النووية في مصر.

وصول أكبر رافعة إلى هيئة محطات الطاقة النووية

وتعد الرافعة ثاني اكبر معدة رفع متواجدة بموقع المحطة النووية بالضبعة، ضمن المرحلة الرئيسية للإعداد لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة.

يبلغ اقصى ارتفاع للرافعة 156 مترا، وهي قادرة على رفع المعدات الثقيلة بموقع الانشاء بالوحدة النووية الثالثة بقدرة تصل الى 2000 طن.

أسباب تعاقد هيئة المحطات النووية على الرافعة

واكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن الرافعة وصلت الى ميناء الاسكندرية عن طريق البحر، ثم تم نقلها على أجزاء الى موقع الضبعة ليتم تركيبها من قبل الخبراء، حيث تم بناء منصة خاصة بموقع الانشاء بالوحدة النووية الثالثة لوضع الرافعة الثقيلة وتشغيلها، والمنصة مكونة من الوح خرسانية مسلحة توضع فوقها صفائح فولاذية.

والجدير بالإشارة ان اول عمل للرافعة الثقيلة الملقبة "بالونش العملاق" بالموقع سيكون عملية وضع مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة.

