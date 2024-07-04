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وزير السياحة يناقش محاور استراتيجية التحول الرقمي وميكنة الخدمات

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فيتو
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أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أهمية دور العنصر البشري، مشيرًا إلى حرصه على الاستفادة من كافة الكفاءات والخبرات الموجودة بالوزارة والهيئات التابعة لها.

 

أهداف وزير السياحة والآثار للترويج السياحي

 

وشدد وزير السياحة والآثار على ضرورة العمل الجماعي والمؤسسي والتنسيق المتكامل وتضافر الجهود لاستمرار بذل مزيد من العمل لتحقيق مستهدفات الوزارة.

 

واستعرض وزير السياحة والآثار الدور المنوط لأبرز الإدارات بالوزارة والهيئات التابعة لها ومنها الهيئة المصرية للعامة للتنشيط السياحي وأبرز الأنشطة الترويجية التي تقوم بها مثل الحملات الترويجية والرحلات التعريفية، والفعاليات والمعارض الدولية والمحلية، وكذلك استعراض أبرز ملفات العمل بالمجلس الأعلى للآثار، وما يتم للحفاظ على الآثار المصرية وتطوير المتاحف والمواقع الأثرية والتسويق لهذه الإمكانيات السياحية والأثرية الهامة.

 

 

استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي

 

واستمع لأبرز ملامح محاور استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وما تم لميكنة الخدمات التي تقدمها الوزارة، واستكمال التحديث والتطوير المستمر لكل من الموقع الالكتروني الخدمي للوزارة، والموقع الترويجي الخاص بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
 

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