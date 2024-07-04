الخميس 04 يوليو 2024
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أخبار مصر

رئيس السكك الحديدية يكشف تفاصيل إنشاء مصنع لتوفير مستلزمات القطاع بالتعاون مع النمسا

كشف المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية عن تفاصيل التعاقد مع شركة (فويست ألبين ) النمساوية أكبر شركة سكك حديد في العالم متخصصة في مجال إنتاج تفريعات السكك الحديدية حيث سيتم إنشاء مصنع للشركة في مصر، وبذلك يكون المصنع رقم 55 للشركة على مستوى العالم.

توطين صناعة السكة الحديد في مصر

وأشار عامر إلى أهمية توطين صناعة السكة الحديد في مصر بتوجيهات من القيادة السياسية وتعليمات الفريق وزير النقل، وذلك  لتوفير العملة الصعبة والحرص على زيادة إيرادات الهيئة من خلال الاهتمام بخطوط الركاب الأكثر كثافة.

خطة تطوير السكك الحديدية 

كما أوضح عامر خطة التطوير التى أقرها الفريق وزير النقل والتى تتكون من خمسة محاور (تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات – تطوير السكة والبنية الاساسية – تطوير نظم الإشارات – تطوير الورش – إعادة تأهيل العنصر البشرى الحالى وانتقاء العناصر الجديدة وفقًا لأعلى معايير الاختيار).

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السكك الحديدية تحذر المواطنين من هذه الظاهرة داخل المحطات

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النقل تستعرض قطارات النوم بعد الانتهاء من تطويرها (فيديو)

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