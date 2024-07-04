الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كامل الوزير: توطين الصناعة في مصر هدفي القادم

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن خطط توطين الصناعة فى مصر ستكون الهدف القادم له، وأنه يعمل على تكرار تجربة توطين صناعة السكك الحديد فى كافة القطاعات.

خطة كامل الوزير لتوطين الصناعة 

ويعمل  وزير النقل على تبني عدد من الصناعات الكبرى خلال الفترة القادمة فى مقدمتها صناعة الأتوبيسات وبعض الصناعات الأخرى لجذب شركات عالمية  لتوطينها فى مصر، وذلك من خلال خطة متكاملة بالتعاون بين النقل والصناعة والموانئ والمناطق الحرة  لدعم وتشجيع المستثمرين خلال الفترة القادمة بما يضمن تدفقات استثمارية كبيرة.

يعد الهدف الرئيس من توطين الصناعة هو توفير موارد ثابتة من النقد الأجنبي تضمن استقرار الاسواق الاقتصادية وضمان إعادة المسار الاقتصادى لوضعة الطبيعى.

txt

نائب محافظ القاهرة تؤكد على الاهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم

txt

خبير اقتصادي: المؤشرات الاقتصادية عاودت الاستقرار.. ويجب الاهتمام بهذه القطاعات لتحسين أداء الاستثمار.. ووثيقة ملكية الدولة أتاحت للقطاع الخاص المشاركة في عملية النمو الاقتصادي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأسواق الاقتصادية الفريق كامل الوزير وزير النقل الفريق كامل الوزير المؤشرات الاقتصادية توطين الصناعة في مصر سكك الحديد وزير النقل

مواد متعلقة

ليس لدينا رفاهية الوقت، كامل الوزير: الفترة القادمة ستشهد تعظيم التعاون مع القطاع الخاص

توقف حجز قطارات النوم من خلال موقع شركة أبيلا وتطبيق الهاتف مؤقتًا

اليوم، آخر فرصة للتقديم للوظائف الخالية بالمترو

تعديل جديد لخطط تشغيل القطار الكهربائي من السبت المقبل

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يتحدث عن دور يلعبه إبراهيم العرجاني خلال الفترة المقبلة (فيديو)

القرار خلال ساعات، رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام وسعدة بدلًا من زين والشوربجي للصحافة

هل وزير التربية والتعليم الجديد عضو هيئة تدريس بجامعة حلوان؟ مصدر يجيب

كولر يعلن موعد عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية

أسماء جلال ترقص وتغني على أنغام "مخاصماك" مع منى الشاذلي (فيديو)

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

النصر السعودي يحسم صفقة حارس مرمى مانشستر سيتي

صابرين تكشف رد فعل أبنائها على زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح (فيديو)

منوعات

المزيد

العثور على هيكل عظمي لسحلية عمرها 700 ألف عام

أرز باللحوم المدمجة، علماء صينيون يطورون نوعا جديدا من الطعام

العراق يقرر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الخميس

كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الخميس

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

حصاد كوبا أمريكا 2024 بعد دور المجموعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية تحصين النفس من الفتن والتقرب إلى الله

هل تأخر الزواج ابتلاء من الله؟، الإفتاء تجيب

دعوة الرسول لعمه، تفسير الشعراوي للآية 56 من سورة القصص (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية