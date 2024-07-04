كامل الوزير: توطين الصناعة في مصر هدفي القادم

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن خطط توطين الصناعة فى مصر ستكون الهدف القادم له، وأنه يعمل على تكرار تجربة توطين صناعة السكك الحديد فى كافة القطاعات.

خطة كامل الوزير لتوطين الصناعة

ويعمل وزير النقل على تبني عدد من الصناعات الكبرى خلال الفترة القادمة فى مقدمتها صناعة الأتوبيسات وبعض الصناعات الأخرى لجذب شركات عالمية لتوطينها فى مصر، وذلك من خلال خطة متكاملة بالتعاون بين النقل والصناعة والموانئ والمناطق الحرة لدعم وتشجيع المستثمرين خلال الفترة القادمة بما يضمن تدفقات استثمارية كبيرة.

يعد الهدف الرئيس من توطين الصناعة هو توفير موارد ثابتة من النقد الأجنبي تضمن استقرار الاسواق الاقتصادية وضمان إعادة المسار الاقتصادى لوضعة الطبيعى.