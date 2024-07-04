خبير اقتصادي: المؤشرات الاقتصادية عاودت الاستقرار.. ويجب الاهتمام بهذه القطاعات لتحسين أداء الاستثمار.. ووثيقة ملكية الدولة أتاحت للقطاع الخاص المشاركة في عملية النمو الاقتصادي

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق بجامعة القاهرة نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا والبحوث، إن هناك العديد من الاجراءات التي يجب اتباعها لتحسين مؤشرات اقتصادنا المحلي وتراجع معدلات التضخم عن النسب الحالية.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، إن القطاع الخاص بالنسبة لدول العالم أحد العوامل الاساسية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي بمختلف القطاعات، فهو يستحوذ على ما يقرب من 75% من العمالة وبالتالي يجب أن يكون إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي متماشيا مع هذه النسب، للنهوض باقتصادنا المحلي.

الدكتور محمود السعيد، فيتو

وثيقة ملكية الدولة أفسحت الطريق أمام القطاع الخاص

وأوضح السعيد، إن الحكومة حرصت على الاهتمام بهذا الملف من خلال وثيقة ملكية الدولة التي أصدرتها منذ عامين، حيث أتاحت هذه الوثيقة مساحة للقطاع الخاص للمشاركة في عملية النمو الاقتصادي، بمختلف القطاعات والمجالات.

بذل المزيد من الجهود ودعم هذه القطاعات

وأشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم هذا القطاع وزيادة فاعليته، بالتزامن مع جذب الاستثمارات بمختلف المجالات من خلال توفير الجو الاستثماري الملائم للمستثمر المحلي والاجنبي، لتدفق السيولة الدولارية المطلوبة والنقد الأجنبي بالسوق المصري.

عودة المؤشرات الاقتصادية إلى الاستقرار

وأكد نائب رئيس جامعة القاهرة على أن مؤشرات اقتصادنا المحلي عادت إلى الاستقرار مرة أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتا إلى أن الحكومة حرصت على تقديم العديد من المبادرات كأحد صور الدعم للقطاع الخاص على مدار العامين الماضيين، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي شهدناها مؤخرا أثرت بشكل كبير على أداء اقتصادنا.

البدء في سلسلة خفض أسعار الفائدة

وتابع، أنه يجب النظر إلى معدلات الفائدة والبدء في سلسلة الخفض، حيث استقر سعر الصرف ومعدلات التضخم خلال الفترة الحالية، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات بكافة القطاعات، حيث تشير التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم عن النسب الحالية بحلول نهاية العام الجاري بعد استقرار أسعار مختلف السلع والمنتجات والخدمات.