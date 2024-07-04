الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

توقف حجز قطارات النوم من خلال موقع شركة أبيلا وتطبيق الهاتف مؤقتًا

قطار، فيتو
قطار، فيتو
ads

أعلنت هيئة السكك الحديد ممثلة في  شركة أبيلا لحجز قطارات النوم (المشغل لقطارات عربات النوم) أنه تقرر تنفيذ إجراء هام يخص تذاكرها.

 

إيقاف حجز تذاكر القطارات 

وقالت السكك الحديد إنه سيتم إيقاف الحجز الخاص بقطارات النوم  من خلال موقع الشركة والموبايل أبليكيشن بشكل مؤقت غدا الجمعة الموافق 5 يوليو 2024 من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة السادسة صباحا، وذلك نظرا لإجراء بعض التحديثات على الموقع  لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب على أن يكون الحجز متاحا طوال الوقت خارج تلك الفترة.
واعتذرت الهيئة عن هذا التوقف وقدمت الشكر للركاب على تفهم أسباب هذا التوقف المؤقت.

txt

انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد

txt

هل يمكن دمج وزارتي الكهرباء والبترول؟ مدبولي يجيب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السكك الحديد هيئة السكك الحديد هيئة السكك الحديديه لسكك الحديدية سكك الحديدية

مواد متعلقة

تلاوة مميزة للقارئ الشيخ أحمد الغيطاني (فيديو)

استعدادات مكثفة من النقل لاستقبال عيد الفطر المبارك

اليوم، طرح تذاكر قطارات ثاني أيام العيد

أشياء هامة يجب مراجعتها في تذكرة الطيران قبل التوجه إلى المطار

دراسات: الغرف المظلمة سر النوم الأفضل والصحة الأجود

غدا بدء حجز تذاكر القطارات لعيد الفطر المبارك

بعد غد، بدء حجز تذاكر عيد الفطر المبارك للسكك الحديد

الجامع الأزهر: الناس في رمضان ثلاثة أصناف والفائز من اجتهد في الطاعات

الأكثر قراءة

إثيوبيا تقع في شر أعمالها، خبراء يكشفون ورطة أديس أبابا في سد النهضة

مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

مواعيد جولات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

في أول يوم عمل للحكومة، خبر سار من رئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بشأن الحكومة الجديدة

الزمالك يتسلم رسميا رخصة المشاركة الافريقية بعد حل أزمة بوطيب

الوظائف والمؤهلات العلمية لرئيس أركان حرب القوات المسلحة (إنفوجراف)

بعد اعتراض الشارع على بعض الأسماء، مدبولي للمواطنين: أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل

منوعات

المزيد

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

ظل يأكل حتى مات، النشطاء يكشفون سر وفاة مدون طعام فلبيني شهير فجأة (فيديو)

الإكوادور تضبط 3 أطنان كوكايين في شحنة موز متجهة لروسيا

العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا

المزيد

خدمات

المزيد

الهندي ترتفع لـ 23 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يشارك بـ9 بطولات خلال الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية