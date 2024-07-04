أرز باللحوم المدمجة، علماء صينيون يطورون نوعا جديدا من الطعام

شهدت الأبحاث الزراعية تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة من حيث استحداث أنواع جديدة من النباتات أو تطوير أنواع أخرى بهدف تحسين جودتها أو زيادة انتاجها.

فريق من الباحثين الصينيين يطور نوعا جديدًا من الطعام

وفي هذا السياق أكد باحثون صينيون أنهم طوروا نوعًا جديدًا من الطعام، يتمثل في أرز غني بالعناصر الغذائية، بلحوم مدمجة فيه.

و ابتكر العلماء الصينيون طريقة لزراعة خلايا اللحوم مباشرة على حبوب الأرز، معتبرين أن طبق الأرز المزروع في المختبر، قد يكون طريقة أكثر استدامة.

ومن جانبه ذكر وانج شووي، العالم الرئيسي للدراسة، أن هذا الأرز يبدو طبيعيًا وتنبعث منه رائحة الأرز واللحوم عند طهيه.

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