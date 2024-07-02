حريق أرشيف مركز بحوث النباتات التابع لوزارة الزراعة بالدقي
نشب حريق في أرشيف مركز بحوث النباتات التابع لوزارة الزراعة بشارع نادي الصيد بمنطقة الدقي، اليوم الثلاثاء، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.
حريق أرشيف مركز بحوث النباتات
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمبنى بحوث النباتات بمقر وزارة الزراعة بشارع نادي الصيد بالدقي، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وتبين أن النيران نشبت في ملفات وأرشيف وبعض الأوراق المكتبية وتم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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