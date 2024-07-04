أرقام صادمة، كواليس ضم النني للمنتخب الأولمبي رغم ابتعاده عن "المستطيل الأخضر"

“مجبر أخاك لا بطل” شعار رفعه روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، لضم محمد النني الذي أعلن رحيله عن آرسنال الإنجليزي بالموسم المنقضي، إلى في قائمة الفراعنة لخوض دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

محمد النني الذي وافق دون تردد في المشاركة مع منتخب مصر بأوليمبياد باريس 2024، كانت آخر مشاركة له مع ناديه الارسنال أمام أيندهوفن في اللقاء الذي أقيم في ديسمبر من العام الماضي 2023، ليكتفي بالمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار.

وحقق محمد النني رقما قياسيا بالمشاركة رقم 100 مع منتخب مصر بعد خوض لقاء الفراعنة امام غانا في كأس الأمم الأفريقية ليعتبر أكتر لاعب يشارك مع المنتخب في الجيل الحالي.

ميكالي اضطر لضم النني لقائمة المنتخب الاولمبي بعد غلق كافة الأبواب في وجهه حيث فقد الامل تماما في ضم محمد عبدالمنعم وإمام عاشور وياسر ابرهيم لاعبي النادي الاهلي، بعد إصرار ادارة القلعة الحمراء برفض انضمام اللاعبين للمنتخب بسبب احتياج الفريق لهم ببطولة الدوري.

كما اعتذر محمود حسن تريزيجيه عن الانضمام للمنتخب لرفض نادي طرابزون التركي في ترك اللاعب بانشغالة ببطولة الدوري الأوروبي.

الأمر لا يقف عند تريزيجيه وهو نفس الحال مر به مكيالي بعد رفض نادي ليفربول مشاركة صلاح مع المنتخب، لارتباطه بجدول استعدادي مع الفريق قبل الموسم الجديد، وكذلك اعتذر عمر مرموش لاعب إنتراخت فرانكفورت الألماني، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، وأحمد حجازي لاعب اتحاد جدة.

ارقام النني مع الآرسنال في آخر موسم

وعلى الرغم من الأرقام الصادمة لمحمد النني في اخر موسم له مع ارسنال إلا أن ميكالي اضطر لضم اللاعب لقائمة المنتخب حيث أن النني لم يشارك في الموسم المنقضي سوى فى 96 دقيقة فقط فى ست مباريات طوال الموسم، منها 62 دقيقة جاءت أمام آيندهوفن.

مسيرة النني مع الآرسنال

وإجمالا خلال مسيرته شارك محمد النني مع فريق أرسنال في 161 مباراة في مختلف المسابقات، ساهم خلالها في 16 هدف حيث سجل 6 أهداف، وصنع 10 تمريرات حاسمة.

وتلقى النني 19 بطاقة صفراء طوال فترة مشاركته مع الفريق الإنجليزي، بالإضافة إلى بطاقة حمراء وحيدة.

وسجل الننى هدفا وحيدا رفقة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، طوال مسيرته الكروية مع الفريق الإنجليزي، حيث كان هذا الهدف في موسم 2020 - 2021.

كما سجل هدفا وحيدا أيضا في بطولة دوري أبطال أوروبا، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة طوال فترة مسيرته مع الجانرز.

بينما أحرز الننى 3 أهداف في الدوري الأوروبي، وصنع مثلها.

وأخيرا في كأس الاتحاد الإنجليزي، سجل اللاعب هدفا وحيدا، بينما لم يصنع أي تمريرات حاسمة، أما في كأس الرابطة فصنع هدفا وحيدا طوال مسيرته الكروية مع الجانرز، بينما لم يسجل أي أهداف.

وكان محمد النني قد لعب معارا لبشكتاش فى موسم 2019-2020 وخاض وقتها 27 مباراة في جميع المسابقات.

فيما أرسل اتحاد الكرة المصري أمس الأربعاء قائمة المنتخب الأولمبي النهائية بأسماء اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”

22 لاعبا في القائمة النهائية

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس ٢٢ لاعبا هم:

فوق السن: أحمد سيد زيزو – محمد النني

المحترفون: بلال مظهر – عمر فايد

الأهلي: حمزة علاء - كريم الدبيس – أحمد نبيل كوكا

الزمالك: حسام عبد المجيد – زياد كمال – محمد شحاتة

بيراميدز: إبراهيم عادل – محمود صابر

المصري: أحمد عيد – محمد طارق

زد: مصطفى سعد ميسي – أحمد قطة

البنك الأهلي: أسامة فيصل

إنبي: محمد حمدي

فاركو: محمود جهاد

سيراميكا: علي الجابري (حارس مرمى)

فيوتشر: على زعزع

المقاولون: محمد سيحا (حارس مرمى)

إستبعاد إياد العسقلاني للإصابة

وقرر البرازيلى ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، إستبعاد إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي من القائمة النهائية أمس بعد إصابة اللاعب بتمزق في كعب القدم، وضم بدلا منع على زعزع لاعب فيوتشر لتصبح قائمة اللاعبين تحت السن ١٩ لاعبا

ثم قام ميكالي بضم الثنائي محمد النني وأحمد سيد زيزو فوق السن الأولمبي، قبل أن يقرر ضم حارس المقاولون محمد السيد سيحا لتكتمل القائمة ب٢٢ لاعبا، بينهم ثلاث حراس مرمى ولاعبين فقط فوق السن

وكانت فيتو انفردت يوم الجمعة الماضي بقائمة المنتخب الأولمبي النهائية للاعبين تحت السن كما ورد في الخبر التالي

معسكر المنتخب الأولمبي بالقاهرة

كشف مصدر مطلع باتحاد الكرة أن معسكر منتخب مصر الأولمبي في المرحلة الأخيرة من استعداداته لأولمبياد باريس سيقام بأحد فنادق القاهرة بمنطقة التجمع الخامس، بعد أن تم إلغاء فكرة إقامته بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

أضاف المصدر، أن المعسكر كان مكررا أن ينطلق غدا الجمعة، إلا أن أزمة انضمام لاعبي الأهلي وبيراميدز في الساعات الماضية، قد تدفع الجهاز لتأجيل المعسكر 48 ساعة، على أن ينطلق الأحد المقبل، وفي هذه الحالة سيتم تأجيل موعد السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس ليكون 13 يوليو الجاري بدلا من يوم 10 من الشهر نفسه.