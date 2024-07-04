الوظائف والمؤهلات العلمية لرئيس أركان حرب القوات المسلحة (إنفوجراف)

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أبرز الوظائف والمؤهلات العلمية للفريق أحمد خليفة بعد توليه مهمة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

الوظائف الرئيسية التي شغلها رئيس أركان حرب القوات المسلحة

تدرج الفريق أحمد خليفة في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مساعدًا لمدير المدفعية، ثم مديرًا لمعهد المدفعية، ثم مديرًا لإدارة الشئون المعنوية، ثم رئيسًا لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ثم رئيسًا لهيئة عمليات القوات المسلحة، ثم أمينًا عام لوزارة الدفاع.

الأنواط والنياشين لرئيس أركان حرب القوات المسلحة

حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها نوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، ونوط العملية الشاملة بسيناء، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو، وميدالية اليوبيل الذهبي لسلاح المدفعية، ميدالية اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر 1973، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ميدالية اليوبيل الذهبي للثورة، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء، وميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 1973.