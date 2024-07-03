"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على أبرز الوظائف والمؤهلات العلمية للوزراء الجدد (إنفوجراف)
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على المؤهلات العلمية والوظائف التي شغلها الوزراء الجدد بعد أدائهم اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.
الخبرات العملية والتدرج الوظيفي لوزير البترول الجديد
المؤهلات العلمية لوزير البترول
- حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إيراسموس بهولندا 2008
- حاصل على ماجستير في هندسة الميكانيكا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة 1998
- حصل على بكالوريوس في هندسة الميكانيكا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 1995
- حصل على برنامج تقنيات تقليص الانبعاثات من جامعة لوس أنجلوس 2023
- حصل على برنامج التميز في العمل الرقمي من جامعة لوس أنجلوس 2021
الخبرات العملية والتدرج الوظيفي لوزير التموين والتجارة الخارجية
المؤهلات العلمية لوزير التموين والتجارة الداخلية
- حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس 1987
- حصل على ماجستير في إدارة الأعمال 2009
- حصل على دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس 2012
- خبرة 30 عامًا في إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية
الخبرات العملية والتدرج الوظيفي لوزير الأوقاف
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