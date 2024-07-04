كتائب القسام: استهدفنا قيادة عمليات العدو قرب موقع ناحل عوز
أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها استهدفت مقر قيادة عمليات العدو الإسرائيلي قرب موقع ناحل عوز شرقي مدينة غزة بصواريخ رجوم قصيرة المدى.
عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال
وقالت كتائب القسام، في بيانها إنها استهدفت بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني طائرة مروحية من طراز "أباتشي" بصاروخ "سام 7" في سماء حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وشهدت الأيام الماضية اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور بقطاع غزة تكبد فيها الاحتلال خسائر كبيرة في الجنود والعتاد.
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