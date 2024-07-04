جيش الاحتلال يهدم 10 منازل بالضفة، واستمرار اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 منزلا فلسطينيا جنوب الخليل وشرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما أُصيب مواطنين جراء اعتداءات من قبل المستوطنين.

وقال رئيس مجلس جنوب الخليل، فريد برقان، إن "قوة عسكرية ترافقها آليات هدم وعناصر من الإدارة المدنية التابعة للجيش اقتحمت القرية صباح اليوم، وهدمت 9 منازل؛ بذريعة البناء بالمنطقة ج دون ترخيص".

وأضاف أن "المنازل المهدومة مبنية من الصفيح وتؤوي 34 فردا، والآن باتوا جميعا في العراء، ونعد خطة طوارئ لإيوائهم".

هدم المنازل بالخليل، فيتو

جيش الاحتلال يحظر البناء في المنطقة "ج"

ويحظر جيش الاحتلال البناء في المنطقة "ج" من الضفة دون الحصول على تراخيص منه، ويعد الحصول علي ترخيص بناء في المنطقة "ج" من المستحيل الحصول عليها، بحسب الفلسطينيين.

تصنيف أراضي الضفة الغربية لثلاث مناطق

ووفقا لاتفاق "أوسلو 2" لعام 1995 تصنف أراضي الضفة ثلاث مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ