الأربعاء 03 يوليو 2024
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خارج الحدود

سرايا القدس وكتائب القسام تقصفان حشودا لجنود إسرائيليين في الشجاعية

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء إنها قصفت بقذائف الهاون حشود جنود الاحتلال المتمركزة عند تلة المنطار شرق حي الشجاعية.

كتائب القسام تدك بالهاون جنود الاحتلال في حي الشجاعية

وفي السياق ذاته قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها دكت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق من اليوم استهدفت كتائب القسام دبابتين إسرائيليتين في قطاع غزة. 

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القسام تستهدف دبابتين بقذائف الياسين 105 غربي رفح

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القسام: استهدفنا دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في حي الشجاعية

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كتائب القسام جنود الاحتلال حي الشجاعية سرايا القدس حماس

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