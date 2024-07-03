سرايا القدس وكتائب القسام تقصفان حشودا لجنود إسرائيليين في الشجاعية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء إنها قصفت بقذائف الهاون حشود جنود الاحتلال المتمركزة عند تلة المنطار شرق حي الشجاعية.

كتائب القسام تدك بالهاون جنود الاحتلال في حي الشجاعية

وفي السياق ذاته قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها دكت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق من اليوم استهدفت كتائب القسام دبابتين إسرائيليتين في قطاع غزة.