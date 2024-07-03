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خارج الحدود

سرايا القدس: بعض الرهائن الإسرائيليين حاولوا الانتحار

سرايا القدس، فتو
سرايا القدس، فتو

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، إن بعض الرهائن الإسرائيليين حاولوا الانتحار، بعد أن بدأت الحركة في معاملتهم بنفس الطريقة التي تعامل بها إسرائيل الأسرى الفلسطينيين.

وأضافت الحركة في بيان لها أن "أقدم عدد من أسرى العدو على محاولة الانتحار الفعلي وبإصرار، نتيجة الإحباط الشديد الذي ينتابهم بسبب إهمال حكومتهم لقضيتهم، واختلاف المعاملة من قبل وحدات التأمين في سرايا القدس بحرمانهم من بعض الامتيازات التي كانت تقدم لهم قبيل جريمة النصيرات البشعة، التي قام بها جيش العدو النازي المجرم عبر قتل مئات الفلسطينيين الأبرياء".

سرايا القدس، فيتو

سرايا القدس: معاملة أسرى العدو بذات معاملة أسرانا سيتواصل 

وتابع البيان أن "قرارنا في سرايا القدس بمعاملة أسرى العدو بذات معاملة أسرانا داخل السجون سيبقى ساريا، طالما استمرت حكومة الإرهاب بإجراءاتها الظالمة تجاه شعبنا وأسرانا، وقد أعذر من أنذر".

ويشار إلي أن حركة حماس تحتجز حركتا حماس والجهاد نحو 250 رهينة من داخل إسرائيل، أثناء الهجوم المباغت في طوفان الأقصى في ال 7  من أكتوبر الماضي.

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