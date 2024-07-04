بدلاء الأهلي لمباراة الداخلية في الدوري الممتاز

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتضم دكة بدلاء النادي الأهلي أمام الداخلية كلا من مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - ياسر إبراهيم - رضا سليم - أليو ديانج - محمد الضاوي كريستو - محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد.

تشكيل الأهلي لمباراة الداخلية

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني

الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وحسين الشحات واحمد عبدالقادر

الهجوم: وسام أبو علي



موعد مباراة الأهلي أمام الداخلية

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الداخلية، في السابعة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي أمام الداخلية باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة.

ترتيب الداخلية في الدوري الممتاز

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة.