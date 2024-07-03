أرقام وبطولات كهربا مع الأهلي بعد اقترابه من مغادرة القلعة الحمراء

أقترب محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد الصدام الأخير مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

وتلقى كهربا عن طريق وكيل أعماله عرضين أحدهما من الدوري السعودي والآخر من تركيا.

ويرغب كهربا في الانتقال للدوري السعودي ولكن عن طريق تقديم النادي عرضا رسميا للنادي الأهلي.

وكان كهربا أنضم إلي النادي الأهلي في 13 ديسمبر 2019، قادما من نادي أفيش البرتغالي عقب فسخ تعاقده مع الزمالك.

أرقام كهربا مع الأهلي بعد اقترابه من مغادرة القلعة الحمراء

وشارك كهربا مع الأهلي بشكل عام في 126 مباراة بإجمالي 6309 دقيقة، سجل خلالها 44 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

وفي الدوري المصري الممتاز شارك كهربا في 65 مباراة سجل 25 وصنع 9 أهداف.

وفي بطولة السوبر المصري شارك في ثلاث لقاءات سجل هدفا وصنع هدفين.

ولعب في كاس مصر في 12 لقاء سجل 3 أهداف وصنع هدفين .

ولم يوفق كهربا في كاس السوبر الإفريقي حيث شارك في مباراتين لم يسجل أو يصنع أي أهداف خلال البطولة.

وفي بطولة الدوري الإفريقي لعب كهربا ثلاث مباريات سجل هدفين وصنع هدف.

وعبر مشاركته في دوري أبطال إفريقيا شارك كهربا في 34 مباراة سجل خلال 13 هدف وصنع 4 أهداف.

وفي كأس العالم للأندية لعب كهربا 7 مباريات لم ينجح في تسجيل أي أهداف بينما قدم ثلاث تمريرات حاسمة.

بطولات كهربا مع الأهلي

وحقق كهربا مع النادي الأهلي 12 بطولة بواقع لقبين في الدوري الممتاز وثلاث ألقاب في كأس مصر وكأس السوبر المصري مرتين والفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في 4 مناسبات كما حقق لقب كأس السوبر الإفريقي مرة وحيده.

أزمة كهربا ومارسيل كولر

ورفض مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، وساطة خالد بيبو مدير الكرة بالفريق، بعودة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي، للتدريب الجماعي اليوم مع زملاؤه.

وأبلغه كولر باستمرار عقوبة كهربا لخوض المران منفردا على أن يتم السماح بالانتظام له في التدريبات الجماعية عقب مباراة الداخلية غدا بالدوري.

وكان كولر قد استبعد كهربا من المران مع الفريق ليلة مباراة طلائع الجيش ولكن واصل استبعاده أيضا من المران الجماعي أمس استعدادا لمباراة الداخلية.

ولم يشارك كهربا في أي مران جماعي مع الأهلي منذ أزمته مع الجهاز الفني عقب إنتهاء مباراة فاركو بعد أن رفض خوض مران المستبعدين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء غد الخميس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي، فيتو

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا على طلائع الجيش أمس بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي أمام الداخلية

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الداخلية، في السابعة مساء غدا الخميس ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى أمام الداخلية باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، حيث خاض 21 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.