سبب غياب طاهر محمد وأكرم توفيق عن قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل قائمة فريقه، لمواجهة فريق الداخلية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي استعدادا لمباراة غياب ثنائي الفريق أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر.

ويغيب أكرم توفيق وطاهر محمد عن النادي الأهلي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

قائمة الأهلي لمباراة الداخلية في الدوري

حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - عمر كمال عبد الواحد - كريم فؤاد.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - عمرو السولية - كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - محمد الضاوي "كريستو"، رضا سليم، مروان عطية.

الهجوم: وسام أبو علي.

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام الداخلية في الدوري

وجاء المستبعدون من قائمة الأهلي أمام الداخلية: محمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو وحمزة علاء وعلي معلول وطاهر محمد وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف وأحمد نبيل كوكا.

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمباراة الداخلية

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية عن مواجهة الداخلية.

فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات التدريب.

ثم قاد كولر اللاعبين في جانب من التدريبات الفنية المتنوعة، التي شهدت التركيز على تنفيذ بعض الجمل المحددة للاعبين، قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

موعد مباراة الأهلي أمام الداخلية

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الداخلية، في السابعة مساء غدا الخميس ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى أمام الداخلية باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، حيث خاض 21 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.